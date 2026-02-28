Fiica lui Kim Jong Un a tras cu arma la poligon

Kim Jong Un a înmânat vineri, 27 februarie, puștile unor înalți oficiali ai partidului și militari, numindu-le un semn al „încrederii sale absolute” și al recunoștinței pentru angajamentul lor din ultimii cinci ani, de la ultimul congres al Partidului Muncitorilor din 2021, a transmis sâmbătă Agenția Centrală de Știri din Coreea de Nord, citată de Associated Press.

Congresul partidului, care s-a încheiat miercuri la Phenian după șapte zile, este cel mai important eveniment politic din Coreea de Nord, organizat la fiecare cinci ani din 2016 și un spectacol atent coregrafiat care glorifică conducerea lui Kim în fața a mii de delegați. Acesta a fost reales în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, o funcție pe care o deține de 15 ani.

De asemenea, sora sa, Kim Yo Jong, care în ultimii ani a fost purtătoarea sa de cuvânt ferventă la Washington și Seul, este acum directoarea generală a comitetului central al partidului, în urma unei promovări la congres. Noul ei titlu semnalează un rol mai larg de supraveghere a operațiunilor interne și a afacerilor administrative ale partidului.

Ulterior, aceștia s-au deplasat la un poligon de tragere unde au încercat puștile primite. Kim Ju-hae, cunoscută anterior ca „Kim Ju-ae”, fata cea mică a liderului nord-coreean, purtând o haină de piele maro similară cu cea a tatălui ei, a fost, de asemenea, văzută mânuind arma în timp ce se ridica fum din țeavă.

Kim Ju-hae. Foto: Profimedia

Aparițiile tot mai frecvente ale lui Kim Ju-hae, în vârstă de aproximativ 13 ani, alimentează speculațiile că liderul Coreei de Nord o pregătește ca drept posibilă succesoare. De la prima sa apariție publică la un test cu rachetă cu rază lungă de acțiune în noiembrie 2022, fata și-a însoțit tatăl la un număr tot mai mare de evenimente, inclusiv demonstrații militare, deschideri de fabrici și o călătorie la Beijing în septembrie 2025.

Kim Jong Un și-a numit fiica șefă a rachetelor nucleare

Potrivit unor surse guvernamentale de rang înalt, serviciile de informații sud-coreene au intrat în posesia unor rapoarte care arată că fiica lui Kim Jong Un deține rolul de „director general pentru rachete” în Coreea de Nord.

Kim Jong Un și-ar fi numit fiica de 13 ani șefă a rachetelor nucleare, iar fetița primește acum rapoarte de la generali.

Prezența constantă a fiicei lui Kim Jong Un la testele balistice și nucleare este interpretată de serviciile de informații ca o manevră pentru a-i asigura controlul asupra armatei, prin numirea simbolică în funcția de „director general pentru rachete”.

