Favorită la succesiune

Potrivit unor surse guvernamentale de rang înalt, serviciile de informații sud-coreene au intrat în posesia unor rapoarte care arată că fiica lui Kim Jong Un deține rolul de „director general pentru rachete” în Coreea de Nord. Evoluțiile de la cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitoresc, aflat în desfășurare la Phenian din data de 19 februarie, sunt monitorizate cu atenție.

Kim a fost reales duminică în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor din Coreea (WPK), aflat la guvernare, o funcție pe care o deține de 15 ani.

Fetița, despre care se crede că are în jur de 13 ani, l-a însoțit din ce în ce mai mult pe liderul suprem în aparițiile publice, inclusiv la poligoanele de lansare a testelor cu rachete. Acest lucru a alimentat speculațiile că este favorita pentru a-l succeda pe Kim în funcția de lider suprem, ceea ce ar marca o abatere istorică de la o tradiție dinastică ce a favorizat moștenitorii de sex masculin.

Viitoarea direcție a dinastiei Kim va contribui la conturarea dinamicii de securitate din Peninsula Coreeană, unde relațiile dintre Seul și Phenian s-au deteriorat brusc în ultimii ani, pe fondul extinderii programelor nucleare și de rachete balistice ale lui Kim și al abordării intransigente a fostului președinte sud-coreean Yoon Suk-yeol.

Manevră pentru a-i asigura controlul asupra armatei

Prezența constantă a fiicei lui Kim Jong Un la testele balistice și nucleare este interpretată de serviciile de informații ca o manevră pentru a-i asigura controlul asupra armatei, prin numirea simbolică în funcția de „director general pentru rachete”.

Chiar dacă oficial postul este ocupat de Jang Chang-ha, fiica liderului primește raportul generalilor și dă ordine directe. Pe 12 februarie, Serviciul Național de Informații a informat Parlamentul că „ne aflăm în etapa desemnării sale ca succesor”, menționând totodată că au fost observate situații în care tânăra își exprimă punctul de vedere asupra unor decizii politice.

Presa de stat din Coreea de Nord a confirmat oficial existența fiicei liderului pentru prima dată în noiembrie 2022, referindu-se la ea ca fiind „copilul iubit”, în timp ce îl însoțea pe Kim Jong Un la lansarea rachetei balistice intercontinentale (ICBM) de tip „Hwasong-17”.

Cu toate acestea, numele ei nu a fost niciodată menționat de atunci în rapoartele oficiale. De altfel, nici numele lui Kim Jong Un nu a fost raportat public până în septembrie 2010, când acesta a primit titlul de „General al Armatei Poporului” în calitate de succesor oficial.

„O fiică prețuită de toți”

Numele „Ju-ae” a fost dezvăluit pentru prima dată în 2013 de Dennis Rodman, fostul jucător NBA care a vizitat Coreea de Nord la invitația lui Kim Jong Un, în cadrul unui interviu pentru presa britanică. El a declarat: „Am ținut-o în brațe pe Ju-ae, fiica lui Kim Jong Un”.

Ryu Hyun-woo, fost însărcinat cu afaceri la Ambasada Coreei de Nord din Kuweit, care a murit în 2019, a mărturisit că liderul a numit-o „Ju-ae” (care înseamnă „iubire principală”) pentru ca aceasta să fie „o fiică prețuită de toți”. Informația i-ar fi fost transmisă direct socrului lui Ryu, Jeon Il-chun, fost director al Biroului 39, cel care administra fondurile secrete ale familiei Kim.

Totodată, circulă afirmații potrivit cărora numele real al fiicei ar putea fi „Ju-ye” ori „Ju-hye”, sugerând că o schimbare de nume ar fi putut avea loc odată cu intrarea sa în linia de succesiune.

Un precedent există chiar în cazul lui Kim Jong Un: inițial, acesta era cunoscut drept „Kim Jong-woon” — conform relatărilor bucătarului personal al tatălui său, Fujimoto Kenji.

Se speculează că, în 2009, acesta și-ar fi modificat numele din „Jong-woon” (simbolizând „norul”) în „Jong-un” (semnificând „grația”), pentru a marca oficial statutul de moștenitor al puterii.

Începutul unei domnii și mai înfricoșătoare?

Ascensiunea la putere a lui Ju-ae ar putea marca începutul unei domnii și mai înfricoșătoare, susțin surse din cadrul serviciilor de informații sud-coreene:

„Dacă ne gândim la educația și pregătirea ei pentru a face parte din elita dură a Coreei de Nord, știm de la tatăl și bunicul ei că va practica un sport sângeros în politică. Acest lucru îi va impune să elimine oamenii neloiali prin metode violente. Este o cerință a fișei postului pentru lider”.

Vărsarea de sânge în Coreea de Nord nu este un secret pentru nimeni – atât Kim, cât și tatăl său, Kim Jong-il (care a condus din 1994 până la moartea sa în 2011), fiind renumiți pentru cruzimea lor. Această practică nemiloasă a depășit cercul generalilor sau al supușilor neloiali: în 2013, Kim și-a executat propriul unchi, Jang Song-thaek.

Analiștii au avertizat însă că imaginea succesiunii rămâne fluidă și s-ar putea schimba în funcție de dinamica internă a puterii, inclusiv de influența puternicei surori a lui Kim Jong Un, Yo Jong.

Familia Kim și linia sa sacră

Familia Kim conduce Coreea de Nord din 1948, susținând că provine dintr-o linie genealogică sacră. Deși statul este profund patriarhal, Kim pare să-și prezinte fiica pentru a depăși prejudecățile. Surse sud-coreene sugerează că fetița practică echitația, schiul și înotul. Aparițiile sale publice alături de tatăl său, în poziții centrale, indică o posibilă pregătire pentru un rol de lider. Totuși, vârsta tânără a lui Kim Jong Un lasă loc de incertitudini privind succesiunea.



