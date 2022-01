„Pe fondul pandemiei care se prelungește, mi-am promis că o să am mai multe aventuri extreme. Așa că am ieșit singură, cu cortul”, spune Kinga.

„Am avut mici probleme cu lemnele de foc. În schimb, am stat doar cu gândurile mele, a fost foarte frumos. Nu am avut necazuri cu animalele sălbatice, cu toate că în zonă sunt și urși”, a completat ea.

Noaptea la -7 grade Celsius

În cele 24 de ore, în pădure a nins, iar pe timpul nopții, când s-au așternut peste 20 de centrimetri de nea, termometrul a coborâț -7 grade Celsius. Kinga a montat cortul, a aprins focul și și-a făcut de mâncare.

„Picioarele mi-au înghețat în zăpadă, la un moment dat. Pe drum, am văzut o vulpe. Am avut ceva emoții noaptea, dar am trecut-o cu bine”, a adăugat temerara.

A primit și un sfat important.

„Îmi permit, ca montaniard, să îți recomand să nu mai pui cortul așa aproape de apă. E mult mai rece lângă apă, plus condens pe cort, și, mai important, nu auzi, din cauza apei, ce se petrece prin împrejurimi. Să nu mai vorbim de posibile viituri”, a fost sfatul unei persoane la postarea Kingăi, de meserie bucătar profesionist.

Anul trecut a fost în Siberia, la polul frigului

Anul trecut, Attila și Kinga Bertici au ajuns în Oimiakon, din regiunea siberiană Iakuția, cel mai friguros loc de pe planetă, la capătul unei expediții care a pornit de la Satu Mare, la volanul unui Duster.

Drumul de 11.500 de kilometri a fost o aventură extremă, cu peripeții și temperaturi de -50 de grade, la care mașina a fost aproape „să se rupă”.

Orășelul este locul în care s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din emisfera nordică și cea mai geroasă localitate de pe Pământ. Un lucru de care cei aproximativ 500 de locuitori ai așezării sunt atât de mândri încât au pus un șablon cu minima extremă de -71,2 grade Celsius pe tabla de intrare în oraș.







