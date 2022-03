„Tocmai am avut o convorbire telefonică cu președintele Zelenski. L-am asigurat de întreaga susţinere din partea României pentru Ucraina, atât la nivel bilateral, cât şi în Uniunea Europeană”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

„Hub-ul umanitar de la Suceava deja a început să ofere primele ajutoare. Vom avea grijă de toţi cetăţenii ucraineni care ajung în România”, a notat Klaus Iohannis.

I have just had a ? conversation with President @ZelenskyyUa. I assured him of Romanias full support for Ukraine both bilaterally & in the #EU. The humanitarian hub in Suceava has already started to deliver the first aids. We will take care of all ?? citizens arriving to ??.