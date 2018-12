Preşedintele a fost întrebat de ce ar trebui tinerii să îl voteze, la alegerile prezidenţiale din 2019.

„Am reuşit să pun România pe harta europeană destul de sus”, a spus preşedintele, întrebat de ce ar trebui să fie votat în 2019.

„Am dovedit în câteva rînduri că ştiu ce trebuie făcut şi cum trebuie făcut. Sunt un politician ce ascultă ce are alegătorul de spus şi am reuşit să vin cu iniţiative bune, să construiesc, şi în câteva rânduri am reuşit să opresc unele prostii”, a mai spus preşedintele.

Klaus Iohannis a menţionat că optimal ar fi fost de dorit ca în ultimii doi ani să fi existat un guvern care să lupte pentru educaţie, investiţii şi pentru România.”Sunt dispus să continui, este o luptă permanentă şi care trebuie dusă cu multă răbdare şi speranţă”, a mai spus preşedintele.

Şeful statului a fost întrebat şi despre Referendum pe tema justiţiei.

„Este în discuţie acest referendum, am făcut unii paşi, i-am rugat pe colegi să studieze problema în aşa fel încât să fie şi eficientă, pentru că, una este să nu vină nimeni să pună ştampila, sau chiar să mişte ceva. Dacă îl facem, să fie util”, a spus preşedintele.

Klaus Iohannis s-a lansat într-un atac dur la adresa PSD, amintind că, în campania din 2014, a atras atenţia ca lumea să nu voteze PSD, pentru că vor amnistie si gratiere pentru ai lor cu probleme penale, şi că vor veni cu abordări strict populiste.

„Sunt lucruri spuse în 2014, le-am repetat în 2016, când am zis fără penali. Cumva au ajuns la guvernare. Au ajuns la guvernare pentru că au fost votaţi. (..) E important să ştim pe cine votăm. În 2016, s-a considerat că nu merită să iasă la vot, că nu aveau pe cine…şi iată catastrofa, pentru că este o catastrofă. Cum putm, în 2018, să discutăm pe faţă despre amnistie şi graţiere, pentru că unii oameni cu probleme penale conduc România? Niciodată nu s-a întâmplat aşa ceva în România, nici în vremea comuniştilor, persoane penale nu au ajuns în fruntea statului”, a spus preşedintele.

El a menţionat că, „prin faptul că aceşti oameni au ajuns la putere, în România democraţia este în pericol, şi trebuie să fim conştienţi de asta.

„Referendumul, vom vedea, dar votul decide. Nu vreau să îi recomand acum cuiva să voteze a, sau b sau c, dar să meargă la vot, şi dacă merg mulţi, devine echilibrat.

Klaus Iohannis a vorbit şi despre discursul lui Liviu Dragnea din cadrul Consiliului Naţional.

„Acest discurs arată clar, răspicat, pe faţă, că PSD, sub Dragnea a ajuns un partid antieropean, antijustiţie, antiinvestiţii, antiafaceri. Este trist, foarte trist pentru că, pe de altă parte, toate sondajele şi discuţiile arată că românii sunt proeuropeni, vor locuri de muncă, îşi doresc o justiţie dreaptă şi un stat de drept. Iată că PSD, sub Dragnea, a ajuns în Opoziţie cu românii. Este un rezultat care trebuie să ne dea foarte mult de gîndit. M-a întristat faptul că în 2018 au ajuns să discute public dacă să dea amnistie sau nu. (..) este ceva inimaginabil”, a mai spus Iohannis.

Citeşte şi: Secureanu vrea să o ducă pe „Vrăbi” în Italia, de Sărbători. Instanța e de acord, DNA se opune. Prima ieșire din țară, după ce a fost acuzat că a delapidat Spitalul Malaxa cu 2 milioane de lei