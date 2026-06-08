Profit în scădere, dar afaceri în creștere

Mennekes Electric SRL din Miroslava, județul Iași a avut în 2025 o cifră de afaceri de peste 190 milioane de lei.

În același timp, compania a înregistrat un profit net de 3,08 milioane de lei, în scădere de peste trei ori față de 2024, când acesta se situa la 9,98 milioane de lei.

Deși cifra de afaceri a continuat să crească, profitul companiei a scăzut semnificativ în 2025.

Cifră de afaceri 2024: 165,15 milioane lei

Cifră de afaceri 2025: 190,46 milioane lei

Profit net 2024: 9,98 milioane lei

Profit net 2025: 3,08 milioane lei

Potrivit sursei citate, evoluția indică o creștere a volumului de activitate, dar și o reducere a marjelor de profit.

Ce produce fabrica din Miroslava, Iași

Fabrica din județul Iași produce cabluri și echipamente de încărcare pentru vehicule electrice și hibride, utilizate de mari constructori auto internaționali precum Tesla, Ferrari, Mercedes, Volkswagen și Jaguar.

Aceste produse sunt parte din infrastructura de încărcare pentru industria auto electrică globală.

Grupul german Mennekes este cunoscut pentru dezvoltarea conectorului de încărcare „Type 2”, devenit standard european din 2014 pentru vehicule electrice.

Compania a fost fondată în 1935 și este o afacere de familie, prezentă în peste 90 de țări și având aproximativ 1.600 de angajați la nivel global.

Cablurile de încarcare Mennekes sunt folosite de Tesla, Jaguar, Mercedes, Ferrari, Volkswagen Foto: mennekes.ro

Evoluția afacerii din România

Mennekes operează în România din 2018, în comuna Miroslava, satul Brătuleni, județul Iași. Fabrica din România avea anul trecut 118 angajați.

În primii ani, activitatea a fost redusă: în 2018- 2020: cifră de afaceri zero și pierderi constante.

Ulterior, compania a început producția efectivă:

2021: 31,5 milioane lei cifră de afaceri, pierdere de 4,51 milioane lei

2022: 96,9 milioane lei cifră de afaceri, profit 281.000 lei

2023: 162,5 milioane lei cifră de afaceri, profit 816.000 lei

Unde sunt folosite produsele Mennekes

Potrivit companiei, echipamentele produse nu sunt destinate doar industriei auto, ci și altor domenii industriale.

Concret, grupul Mennekes nu produce doar cabluri pentru industria auto.

Produsele Mennekes sunt utilizate pentru:

stații de încărcare pentru vehicule electrice

fabrici auto pentru alimentarea liniilor de producție

roboți industriali

infrastructuri precum porturi, aeroporturi, exploatări miniere, căi ferate și centre de date.

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