Klaus Iohannis a promulgat legea privind Statutul funcționarilor publici

Pe 23 aprilie, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, propunere legislativă trimisă la reexaminare ca urmare a Deciziei CCR din 23 ianuarie 2018.

Curtea Constituţională a României a admis pe 23 ianuarie 2018 sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care menţine abrogarea suspendării funcţionarilor publici trimişi în judecată

”Am avut o obiecţie de neconstituţionalitate a Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, obiecţie ridicată de preşedinte, pe care am admis-o şi am stabilit că – abrogarea textelor care vizau posibilitatea suspendării de drept a contractelor de muncă a funcţionarilor publici care au fost trimiţi în judecată – a fost abrogată ilegal’, a anunţat preşedintele CCR, Valer Dorneanu, după luarea deciziei.

Inițiatorii ssizării arătau că legea adoptata, asa cum este formulata ea, este discriminatorie prin faptul ca o categorie de persoane care ocupa functii publice, in mod conjunctural, dar cu sprijin politic devin in mod automat functionari publici, calitatea pe care o dobandesc altfel decat orice cetatean care isi doreste sau vizeaza sa ocupe prin modalitatile prevazute de lege aceste functii, incalcandu-se Art 16 alin 2 si 3 care garanteaza tuturor cetatenilor romani egalitatea de sanse aducand ca argument insasi legea” se arata in sesizarea deputatilor.

Deputatul Ciprian Dobre considera norma ce se doreste a fi adoptata constituie de fapt o „lovitura de stat” in interiorul administratiei publice centrale reprezentata in teritoriu, intrucat nu se respecta ordinea constitutionala, functionarea Parlamentului Romaniei si nici procedura de adoptare a legilor supuse dezbaterii.