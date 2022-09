„România condamnă ferm anunţul preşedintelui Putin privind următorii paşi ai Rusiei care continuă escaladarea războiului ilegal împotriva Ucrainei. România reinterează apelul către Rusia de a înceta imediat cu această agresiune împotriva Ucrainei şi să îşi retragă complet forţele armate”, a scris preşedintele Klaus Iohannis, miercuri într-un mesaj pe Twitter.

Romania?? strongly condemns President Putin’s announcement about Russia’s next steps towards further escalation of its illegal war against Ukraine??. Romania reiterates its call for RU to stop immediately its aggression against UA and to fully withdraw all its armed forces.