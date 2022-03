UPDATE ora 11.20: Ursula von der Leyen a transmis într-o postare pe Twitter că „solidaritatea României cu Ucraina și cu victimele războiului oferă puțină lumină în această oră întunecată”. „Dragă Klaus Iohannis, primind cu căldură refugiații și oferindu-le un adăpost, arăți lumii un exemplu emoționant”, a adugat șefa Comisiei Europene.

Totodată, von der Leyen a precizat că UE va aloca 500 de milioane de euro pentru ajutorarea refugiaților ucraineni și a anunțat un centru umanitar în România.

Dear @KlausIohannis , Romanias solidarity with Ukraine and the victims of the war offer some light in this dark hour. By warmly welcoming refugees and providing them with shelter, you are showing a moving example to the world. pic.twitter.com/9e1ztVtMqL

UPDATE ora 11.10: Președintele Klaus Iohannis i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru „prezența sa în România în aceste momente atât de dificile pentru întreaga regiune”.

„Folosesc această ocazie pentru a lăuda încă o dată curajul poporului ucrainean care luptă pentru libertate și rezistă sub tirurile ucigașe ale unui invadator”, a adugat șeful statului în cadrul declarațiilor de presă comune.

„Vreau să transmit aprecierea României pentru efortul susținut al Comisiei Europene și al președintei von der Leyen personal în ceea ce privește asigurarea unității și coordonării la nivel european cu statele membre și împreună cu aliații strategici, SUA, NATO, Canada, atât în ceea ce privește adoptarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse și Belarusului, cât și cu privire la acordarea de ajutor Ucrainei pe multiple paliere”, a spus Klaus Iohannis, în cadrul declarațiilor de presă comune.

Ursula von der Leyen a ajuns în România miercuri seară, iar joi dimineață, 3 martie, a fost primită la Palatul Cotroceni de preşedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali vor avea convorbiri oficiale şi vor susţine apoi declaraţii de presă.

Ursula von der Leyen a ajuns în noaptea de miercuri spre joi la Bucureşti, unde a fost aşteptată de premierul Nicolae Ciucă, cu care a avut o discuţie.

Șeful Executivului i-a transmis că Guvernul depune toate eforturile pentru a găsi soluții pentru refugiații ucraineni sosiți în România și a solicitat ca Uniunea Europeană să ofere sprijin.

De asemenea, Nicolae Ciucă i-a solicitat Ursulei von der Leyen sprijin pentru Republica Moldova, țară aflată lângă conflictul militar.

„M-am bucurat să-l văd pe Nicolae Ciucă, când am ajuns în România pentru discuţii despre situaţia din Ucraina. Românii îi întâmpină cu braţele deschise pe oamenii care fug de război. Sunt aici să le mulţumesc şi să discut cum îi putem sprijini cel mai bine”, a transmis și oficialul european, într-o postare pe Twitter.

Good to see @NicolaeCiuca as I arrive in Romania 🇷🇴 for discussions about the situation in Ukraine.



Romanians are welcoming with open arms the people who flee from the war.



Im here to thank them and discuss how we can best support them. pic.twitter.com/tOMkzLQCyC