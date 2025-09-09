După cinci din cele șase conversații telefonice purtate din februarie și până în iulie de către președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin, armata rusă a lansat atacuri cu drone și rachete mai puternice decât cele anterioare. De exemplu, a doua zi după conversația telefonică din 3 iulie, Rusia a lansat 550 de drone și rachete, comparativ cu o medie de 118 drone și rachete per atac pentru prima jumătate a anului, constată ziarul american.

Bombardamente tot mai sălbatice

Intensificarea atacurilor aeriene nu a avut loc doar după conversațiile telefonice dintre Trump și Putin. În august, după ce Trump l-a primit pe Putin în Alaska și a discutat apoi cu liderii europeni, inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Putin a răspuns acestor eforturi de pace cu atacuri asupra unei fabrici americane din Transcarpatia, asupra unor clădiri ale misiunii diplomatice a UE în Ucraina și asupra sediului British Council din Kiev.

O rachetă rusească a lovit în plin o mare fabrică americană din Ucraina Foto: Andrii Sybiha/X

Cel mai puternic atac, cu 805 drone și 13 rachete, a fost efectuat pe 7 septembrie, după summitul „Coaliției celor dispuși” și a vizat, pentru prima dată de la lansarea invaziei la scară largă, la 24 februarie 2022, sediul Guvernului ucrainean. Aliații prezenți la summit au convenit asupra trimiterii unui contingent de reasigurare în Ucraina odată cu semnarea unui acord de pace.

Incendiu la sediul Guvernului Ucrainei după cel mai sălbatic atac aerian rusesc Foto: X

În aceeași zi, o rachetă rusească a ucis doi angajați ai Consiliului Danez pentru Refugiați, o organizație umanitară care ajută la deminarea Ucrainei. Mîhailo Samus, director adjunct al Centrului pentru Studii privind Armata, Conversia și Dezarmarea din Kiev, a declarat pentru NYT că această crimă poate fi considerată ca un avertisment în privința desfășurării de trupe europene.

Vladimir Putin maschează slăbiciunea prin agresivitate

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a asociat, de asemenea, aceste atacuri aeriene rusești majore cu evenimente geopolitice importante, cum ar fi conversațiile telefonice dintre Trump și Putin și discuțiile ruso-ucrainene de la Istanbul și a observat că strategii ruși au pus aceste atacuri pe seama unui „semnal politic”.

Aceste atacuri, împreună cu o retorică agresivă, vin în momente critice când Occidentul ia în considerare să acorde ajutor militar suplimentar Ucrainei sau când se discută un armistițiu sau un acord de pace, constată analiștii de la ISW. În plus, ele mai au un scop, și anume să distragă atenția de la slăbiciunile armatei ruse pe câmpul de luptă.

„Poate că Putin crede că atacurile masive asupra orașelor ucrainene și retorica agresivă rusă împotriva țărilor din NATO și din Europa de Est vor distrage atenția de la avansul lent și dureros al Rusiei în estul Ucrainei. Putin continuă să încerce să distragă atenția de la situația reală de pe câmpul de luptă, deoarece încetarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina este singura speranță reală a Rusiei de a câștiga războiul”, conchide ISW.

