Vladimir Putin ar fi bolnav de cancer iar momentul în care starea acestuia s-a înrăutățit brusc a venit după ceremoniile dedicate Zilei Victoriei, sărbătorită la Moscova și la care președintele rus a participat.

Ulterior, el ar fi fost transportat de urgență la o clinică din Moscova, unde o echipă de medici era pregătită pentru intervenție. În același timp, a fost pus la punct un plan de „înlocuire” pentru zece zile a liderului de la Kremlin

Aparatul de la Kremlin ar fi organizat, în acest context, „înlocuirea” lui Putin pentru aproximativ 10 zile. „Zece zile de videoclipuri pre-înregistrate gata să-i acopere absența”, susțin sursele La Stampa.

„Există dovezi că, în urmă cu aproximativ o săptămână, președintele rus a fost dus de urgență la clinică, era noapte, era foarte bolnav.”, spun sursele.

Mai mulți martori care povestesc despre o deteriorare a sănătății președintelui Rusiei au fost citați de Francesco Semperini, jurnalistul La Stampa care a stat de vorbă cu ei. Deteriorarea sănătății liderului rus a fost vizibilă și în timpul paradei din 9 mai, când potrivit surselor, s-a putut observa „târârea piciorului, brațul strâmb, fața palidă”.

Ultimul care a vorbit public despre starea sa precară de sănătatea lui Putin a fost șeful serviciilor secrete ucrainene Kirilo Budanov, într-un interviu pentru Sky News.

Vladimir Putin, își amintește La Stampa, este „foarte bolnav, are cancer de sânge”, a spus un oligarh apropiat Kremlinului în urmă cu câteva zile, în timpul unui apel telefonic înregistrat în secret, pe care revista New Lines l-a obținut și l-a publicat. Putin „a distrus economia Rusiei , a Ucrainei și a altor țări. Problema este în capul lui. Un nebun poate întoarce lumea cu susul în jos”, spune oligarhul interceptat, al cărui nume nu este niciodată dat, vorbind,potrivit New York Post, cu un „capitalist occidental”.

Două sosii au fost pregătite să joace rolul președintelui rus, în eventuale apariții publice. Au fost, de asemenea, pregătite filme menite să ilustreze o activitate „normală” a președintelui rus. În imaginile respective, liderul de la Kremlin participă la întruniri și semnează diverse documente.

Potrivit La Stampa, în aceste zile se va afla rezultatul operației la care a fost supus președintele rus.

Așa cum era de așteptat, nu există vreo reacție din partea autorităților ruse la informațiile publicate în Italia, astfel că nu există vreo confirmare oficială a acestora.

Dar site-ul oficial al Kremlinului publică informații despre întâlnirea a liderilor statelor membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, care are loc la Moscova pe 16 mai.

