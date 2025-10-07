Convorbirea telefonică

Cei doi lideri au abordat propunerea în 20 de puncte a președintelui american Donald Trump pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza. Putin a reafirmat poziția Moscovei „în favoarea unei soluționări cuprinzătoare a problemei palestiniene”.

Canalul Telegram al Kremlinului a anunțat că Putin și Netanyahu au discutat despre evoluțiile din Orientul Mijlociu.

„Evoluțiile situațiilor din Orientul Mijlociu au fost discutate pe larg, inclusiv în contextul planului prezentat de președintele SUA pentru normalizarea situației în Fâșia Gaza. Vladimir Putin a reafirmat poziția fermă a Rusiei în favoarea unei soluții cuprinzătoare a problemei palestiniene pe o bază juridică internațională bine cunoscută”, se arată în comunicat.

Părțile au făcut schimb de opinii cu privire la alte probleme regionale, se arată în comunicat. „În special, și-au exprimat interesul pentru găsirea unor soluții negociate la situația din jurul programului nuclear iranian și pentru o stabilizare suplimentară în Siria”, a precizat Kremlinul.

Netanyahu i-a transmis, de asemenea, cele mai bune urări lui Putin în ajunul zilei de naștere a acestuia din urmă.

„La rândul său, președintele rus l-a felicitat pe Benjamin Netanyahu și poporul israelian cu ocazia începerii sărbătorii evreiești Sukkot”, se arată în comunicat.

Aceasta este prima convorbire telefonică între cei doi lideri de la ultima lor discuție din august anul trecut.

Eforturi diplomatice

Conform postului public israelian KAN News, Netanyahu ar încerca să ajute la reducerea tensiunilor dintre Putin și președintele american Donald Trump.

Biroul premierului israelian a lucrat îndeaproape cu Rusia în ultima perioadă, aparent pentru a rezolva mai multe probleme, inclusiv tensiunile dintre SUA și Rusia cauzate de insistența lui Putin de a continua războiul din Ucraina.

Relațiile Rusiei cu actorii palestinieni

Kremlinul a lăudat frecvent legăturile sale cu personalitățile importanta palestiniene și grupările teroriste, precum Hamas.

După eliberarea mai devreme în acest an a ostaticului ruso-israelian Sasha Troufanov, Putin i-a spus acestuia să mulțumească răpitorilor săi pentru decizia de a-l elibera.

„Eliberarea ta este rezultatul legăturilor de lungă durată ale Rusiei cu palestinienii, reprezentanții lor și diverse organizații. Ar trebui să mulțumim conducerii Hamas pentru acest act umanitar de a te elibera”, i-a spus Putin lui Troufanov și familiei sale, potrivit Jerusalem Post.

