Reacții ale familiilor ostaticilor

În Piața Ostaticilor, manifestanții au desfășurat un banner uriaș negru cu panglica galbenă memorială a ostaticilor, pe care scria cu litere albe și roșii „Acum ori niciodată”.

Doi dintre protestatari au spus că atunci când Hamas a fost de acord cu un armistițiu, Netanyahu a refuzat. Un jurnalist a întrebat-o pe o protestatară „Credeți ce spune Hamas?”- iar femeia a răspuns: „Cred și am încredere în Hamas mai mult decât în ​​Netanyahu, mai mult decât în ​​prim-ministrul meu. Și puteți publica cuvintele mele.”

Yael Adar, mama ostaticului ucis Tamir Adar, a declarat pentru postul de radio israelian 103FM:„Aceste ore care trec sunt pline de agitație și anxietate. Acesta este acum adevăratul test dacă este real.”

Sylvia Cunio, ai cărei copii Ariel și David Cunio se numără printre captivii despre care se crede că sunt încă în viață în Gaza, și-a exprimat speranța: „Chiar sper să-i văd săptămâna aceasta, visez la momentul în care îi îmbrățișez și putem fi împreună, mâncând împreună, râzând.”

66 de morți și 250 de răniți în Gaza, sâmbătă

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a raportat că bombardamentele israeliene au ucis cel puțin 66 de persoane și au rănit peste 250 de la începutul zilei de sâmbătă, conform Sky News.

Dr. Muhammad Abu Salmiya, directorul Spitalului Al Shifa, a declarat pentru NBC News că trupurile a 54 de persoane au fost aduse la spitalele din Gaza de sâmbătă dimineață, inclusiv 45 în orașul Gaza.

Negocieri pentru încetarea focului

Delegații din partea Hamas, Israelului și SUA se îndreaptă spre Cairo pentru discuții de pace programate luni, în vederea finalizării unui acord de încetare a focului în Gaza.

Un oficial important al Casei Albe a declarat pentru NBC News că trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și fost trimis pentru Orientul Mijlociu, vor călători în Egipt pentru a reprezenta SUA.

Un oficial important al Hamas a confirmat ulterior pentru NBC că organizația trimite, de asemenea, o delegație la Cairo astăzi.

Din partea Israelului, ministrul afacerilor strategice Ron Dermer va conduce o echipă de oficiali militari și de securitate la Cairo.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut apel la Israel să «oprească bombardamentele» pentru a facilita predarea pașnică a ostaticilor. În ciuda acestui apel, Forțele de Apărare Israeliene au raportat că au trecut la manevre defensive în orașul Gaza, deși au avertizat în continuare civilii să se țină departe de zonă, pe care o desemnează în continuare drept zonă de luptă.

