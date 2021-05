Cântăreaţa americană, care a mărturisit pentru prima dată în 2014 că a fost victima unei agresiuni sexuale în tinereţe, a declarat că a fost violată de un producător muzical care a lăsat-o însărcinată.

”Aveam 19 ani şi lucram în industrie, iar un producător mi-a spus: ‘Scoate-ţi hainele”’, a povestit cântăreața acum în vârstă de 35 de ani.

”Am refuzat. Am plecat şi mi-a spus că o să-mi ardă toată muzica. Şi nu s-a oprit. Nu a încetat să mi-o ceară, iar eu am îngheţat şi… nici măcar nu pot să-mi amintesc”, a adăugat artista.

”Persoana care m-a violat m-a abandonat însărcinată într-un colţ”, a declarat Lady Gaga.

Ea nu a oferit numele producătorului şi a adăugat: ”Nu vreau să mai am vreodată de-a face cu acea persoană”.

„Nu am spus nimănui, cred că timp de șapte ani”

Gaga a discutat pentru prima dată despre agresiunea sexuală suferită cu realizatorul radio Howard Stern, în 2014, adăugând că ”într-o vreme, eram doar o cochilie a propriei persoane”.

În 2015, ea a declarat: ”Nu am spus nimănui, cred că timp de şapte ani. Nu ştiam cum să accept acest lucru. Nu ştiam cum să nu mă învinovăţesc sau să cred că a fost din vina mea. Acest lucru a schimbat complet persoana care eram. Mi-a schimbat corpul, mi-a schimbat gândurile”.

Ea a mărturisit că în urma agresiunii a fost diagnosticată cu tulburare de stres post-traumatic.

Într-un interviu realizat de Oprah Winfrey în 2020, artista a declarat: ”Nu am gestionat niciodată acest lucru şi, dintr-o dată, am început să simt această durere incredibil de intensă în tot corpul, care imita starea pe care am resimţit-o după ce am fost violată”.

În ”The Me You Can’t See”, vedeta a descris din nou reacţia sa întârziată, spunând că a suferit o ”cădere psihică totală”.

”Mai întâi am simţit dureri peste tot, apoi m-am simţit amorţită şi apoi am fost bolnavă timp de câteva săptămâni. Mi-am dat seama că era aceeaşi durere pe care am simţit-o când acea persoană care m-a violat m-a abandonat însărcinată într-un colţ, lângă locuinţa părinţilor mei, pentru că vărsam şi îmi era rău. Pentru că fusesem abuzată şi închisă într-un studio luni de zile”, a povestit ea.

La aproximativ doi ani după ce a supravieţuit abuzului, Lady Gaga a publicat albumul de debut, ”The Fame”, în 2008, devenind ulterior o artistă de succes la nivel mondial, cu cinci albume clasate pe prima poziţie a topului celor mai vândute discuri în Statele Unite. Totodată, ea şi-a făcut debutul în actorie, domeniu în care s-a afirmat în special datorită rolului principal deţinut în filmul ”A Star Is Born” (2018), pentru care a fost nominalizată la Oscar.

