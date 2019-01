Lady Gaga promis că va scoate piesa realizată alături de R. Kelly de pe serviciile de streaming, pe fondul recentelor acuzaţii de abuz sexual care-l vizează pe celebrul intepret R&B, informează Press Association. Kelly este în prezent vizat de o anchetă penală în legătură cu ultimele acuzaţii, pe care le neagă în întregime.



"Melodia se chema 'Do What U Want (With My Body)' şi cred că este clar cât de ciudat funcţiona mintea mea la acel moment", a scris ea pe Twitter. "Intenţionez să scot cântecul de pe iTunes şi de pe alte platforme de streaming şi nu voi mai lucra cu el din nou", a adăugat artista. "Îmi pare rău, atât pentru judecata mea slabă de când eram tânără, cât şi pentru faptul că nu am vorbit mai devreme", mai adaugă Lady Gaga.