Bolidul a luat foc în timp ce era alimentat cu benzină

Potrivit informațiilor publicate de Blick, parte a grupului Ringier, incidentul s-a produs în timp ce șoferul, un tânăr de 20 de ani, alimenta bolidul.

Lamborghini Aventador SVJ on Fire 🔥



A Lamborghini caught fire on Monday evening at a gas pump ⛽️ in Switzerland. It is suspected that gasoline spilled onto the hot ground and ignited 🔥



High temperatures have been gripping all of Europe for days ☀️



There goes your crypto 😜 pic.twitter.com/ubmETjDpif — crypTony Soprano™ (@TonySopranoTM) June 22, 2026

În acel moment au izbucnit flăcările, iar mașina a fost cuprinsă rapid de foc.



„În timp ce era alimentat, o flacără ar fi apărut, iar vehiculul a luat foc”, au transmis autoritățile din cantonul Schwyz într-un comunicat oficial.

Lamborghini – făcut scrum, șoferul – grav rănit și transportat la spital

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au reușit să stingă incendiul, însă șoferul a suferit arsuri grave. Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost transportat de urgență cu elicopterul la o clinică din zonă, în timp ce pasagerul, de aceeași vârstă, a scăpat fără răni.

Imaginile publicate de poliția elvețiană arată că supercarul, evaluat la peste 500.000 de euro, a fost aproape complet mistuit de flăcări.

„Vehiculul a fost distrus complet. În plus, stația de alimentare a suferit pagube materiale importante”, au transmis autoritățile. Incendiul a provocat distrugeri semnificative și la nivelul infrastructurii benzinăriei, care a fost afectată de flăcările violente.

Lamborghini Aventador SVJ accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,8 secunde

Lamborghini Aventador SVJ este versiunea de vârf, orientată spre performanță, a familiei Aventador. Are un motor V12 de 6,5 litri, 770 CP și 720 Nm, tracțiune integrală, cutie ISR cu 7 trepte și accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,8 secunde. Motorul este un V12 atmosferic, amplasat central longitudinal, cu 6.498 cm³, distribuție DOHC și sistem de ungere cu carter uscat. Puterea maximă este de 770 CP la 8.500 rpm, iar cuplul maxim de 720 Nm este livrat la 6.750 rpm. Mașina folosește tracțiune integrală, iar în unele surse apare și direcție integrală prin sistemul Lamborghini Dynamic Steering.

Viteza maximă trece de 350 km/h, iar sprintul 0-200 km/h durează 8,6 secunde. Modelul a înregistrat și un timp foarte bun pe Nürburgring, 6 minute și 44,97 de secunde, ceea ce l-a făcut la momentul lansării cel mai rapid model de serie de pe circuit. Masa este de aproximativ 1.525 kg.

Aventador SVJ este un coupe cu două locuri, construit pe structură cu monococă din fibră de carbon și cadre din aluminiu în față și spate. Are aproximativ 4.943 mm lungime, 2.098 mm lățime, 1.136 mm înălțime și un ampatament de 2.700 mm. Jantele sunt de 20 inchi pe față și 21 inchi pe spate, iar pneurile sunt Pirelli P Zero Corsa.

Suspensia este de tip push-rod cu amortizoare magnetoreologice active, iar frânele sunt carbon-ceramice, cu discuri de 400 mm pe față și 380 mm pe spate. Direcția este asistată hidraulic, cu Lamborghini Dynamic Steering și direcție pe puntea spate.

A fost produs în serie limitată, 963 de exemplare, dintre care 63 au fost rezervate versiunii SVJ 63.

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