Peste drum de restaurant funcționează și un magazin cu produse românești. Ambele sunt deținute de Iulian Fănel Dumitrescu (49 de ani), un român care s-a mutat în Luxemburg din 2009, după ce a lucrat anterior în Grecia, Germania și România.

Portrete cu actori români legendari

Reporterul Libertatea a vizitat localul și a discutat cu patronul român despre afacerea sa, cele mai căutate preparate culinare, dar și despre clienți. De cum intri în restaurantul Le Coin des Saveurs, aflat la mai puțin de 500 de metri de gara din Luxemburg, ai senzația că te afli undeva în România. 

Pe fundal se aude muzică populară, o parte dintre clienți sunt români, iar pe peretele din față sunt două imagini mari cu Dem Rădulescu, Jean Constantin și Puiu Călinescu în secvențe din consacratul film „BD la munte și la mare”.

În ziua în care am ajuns la restaurant, meniul zilei, vândut la prețul de 14,9 euro, cuprindea o supă cremă de legume și o porție de mititei cu garnitura aferentă. 

Restaurantul românesc Le Coin des Saveurs din Luxemburg. Foto: Denis Grigorescu
Restaurantul românesc Le Coin des Saveurs din Luxemburg. Foto: Denis Grigorescu
A plecat din țară la 16 ani și a pierdut tot în 2008

Iulian Dumitrescu spune că a muncit pe brânci decenii în șir ca ospătar, perioadă în care a trecut prin multe momente de cumpănă. Românul se mândrește cu faptul că nu s-a lăsat vreodată doborât de greutăți.

A plecat din țară în 1992, la vârsta de 16 ani, și a lucrat ca ospătar în Grecia vreme de 7 ani. După aceea a ajuns în Germania, la Berlin, unde a muncit ca ospătar alți 5 ani. În 2004 s-a întors în România, unde a început o afacere în domeniul construcțiilor. 

„În 2008, când a început criza, am pierdut tot. Și a trebuit să lupt să mă ridic din nou, s-o iau de la zero. Ultima casă pe care o făcusem, înainte să înceapă criza, a fost undeva lângă Brașov, iar proprietarul ei lucra în Luxemburg. El m-a îndrumat să vin încoace. Am ajuns aici cu familia în toamna anului 2009. Timp de câteva luni am lucrat ca șofer de taxi. În aprilie 2010 m-am angajat ca ospătar la un restaurant, după ce am dat o probă. Pas cu pas s-a născut ideea de a avea propria afacere. Tot timpul a fost dorința mea să fac un restaurant, dar prima dată am făcut un magazin alimentar, pe care l-am deschis în 2016, cu fructe și legume proaspete”, povestește Iulian Fănel Dumitrescu. 

Magazinul cu produse românești. Foto: Denis Grigorescu
Magazinul cu produse românești. Foto: Denis Grigorescu

Iar în noiembrie 2024 a reușit să își deschidă propriul restaurant, în asociere cu finul său, Nicolae Oprican, după o investiție cifrată la aproximativ 80.000 de euro.

Nicolae Oprican și Iulian Fanel Dumitrescu sunt asociați ai restaurantului românesc din Luxemburg. Foto: Denis Grigorescu
Nicolae Oprican și Iulian Fănel Dumitrescu sunt asociați ai restaurantului românesc din Luxemburg. Foto: Denis Grigorescu

„Papanașii sunt mai buni ca în România”

Lângă noi, la o masă vecină, un grup de români și-a luat la desert câte o porție de papanași. „Sunt mai buni ca în România”, spune la un moment dat unul dintre ei. Iar după ce gust o jumătate de porție, la rândul meu nu pot decât să îi dau dreptate. 

La aproape un an de când Le Coin des Saveurs funcționează, reacțiile clienților sunt foarte bune, restaurantul având ratinguri excelente pe Google.

„Toți sunt mulțumiți, le place mâncarea românească. Majoritatea vor să încerce sarmalele românești, micii și papanașii. Micii și sarmalele merg cel mai bine. Mai facem și tochitură românească, că avem rețeta noastră, am luat un pic din Oltenia, Moldova și am făcut o rețetă a noastră specială pentru tochitură. De când am deschis, avem un procentaj mai mare de străini comparativ cu clienții români. Îmi place să gătesc și îmi place ca orice preparat pe care-l fac să aibă gust”, povestește Dumitrescu. 

Iulian Fanel Dumitrescu managerul restaurantului românesc din Luxemburg. Foto: Denis Grigorescu
Iulian Fănel Dumitrescu managerul restaurantului românesc din Luxemburg. Foto: Denis Grigorescu

Singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg are program în timpul săptămânii de la ora 12 la ora 15.00, iar vineri și sâmbătă seara este deschis și între orele 18.00 și 23.00, având inclusiv program cu muzică live. 

„Dacă pe viitor vom avea suficienți clienți, am dori să deschidem restaurantul seară de seară. Suntem la început, pe 18 noiembrie se va împlini un an de când am deschis, iar eu cred că va fi și mai bine pe viitor. Întotdeauna este loc de mai bine”, mai spune managerul restaurantului Le Coin des Saveurs. 

Fotografii: Denis Grigorescu

