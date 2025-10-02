Reggie, mai populară decât Shakespeare

„Era foarte emoționant să avem o lebădă neagră. Era atât de regală în multe privințe”, a declarat Cyril Bennis, păzitorul de lebede al orașului, voluntar de 45 de ani.

Pe măsură ce vestea s-a răspândit, lebăda a devenit o atracție locală. „Toată lumea s-a îndrăgostit de el. Nu există nicio îndoială, a devenit mai popular decât William Shakespeare însuși”, a spus Bennis, citat de presa britanică.

One beautiful black swan amongst all the white ones

Stratford upon Avon by the lock pic.twitter.com/W0yJwM1Iju — Ty Ffatri (@davewarehouse) February 13, 2025

Stratford-upon-Avon este locul natal al lui Shakespeare, dar în ultimele luni, turiștii au venit și pentru a vedea lebăda neagră. Totuși, păzitorul atrage atenția că prezența acesteia a creat și neliniște: „Nu voiam ca ea să se integreze și să creeze probleme cu lebedele mute ale noastre”.

Transformarea lui „Terminator”

După câteva luni liniștite, lebăda și-a schimbat comportamentul. „Partea întunecată a lui Mr Terminator a apărut când a început să atace o pereche de lebede cu un pui. L-a alungat pe mascul și pe pui și a încercat să preia teritoriul împreună cu femela”, a explicat Bennis.

Black swan named ‘Mr Terminator evicted from town after trying to drown local birds https://t.co/p5bySafYKf pic.twitter.com/meuCOwrFln — The Independent (@Independent) October 2, 2025

Situația a degenerat, iar pasărea a început să devină violentă, încercând să înece lebedele mute. Decizia de a o evacua nu a fost ușoară. „Eram condamnat și dacă îl lăsam, și dacă îl luam”, a mărturisit păzitorul.

În cele din urmă, Reggie a fost capturată, deși procesul nu a fost simplu. „Pieptul meu e încă dureros”, a spus Bennis, povestind că a reușit cu greu să calmeze pasărea și să o introducă într-un spațiu de transport.

Lebăda va fi dusă la Dawlish Waterfowl Centre din Devon, unde va putea trăi fără să intre în conflict cu alte păsări.

Fără Terminator, râul s-a liniștit

După relocare, apele din Stratford-upon-Avon au revenit la normal. „Astăzi râul e liniștit și lebedele mute se relaxează. E ca într-o piesă de Shakespeare, lucrurile s-au calmat”, a mai spus păzitorul.

Stratford upon Avon has its own black swan swimming in the Avon again 50 years since the last one. This evenings Much Ado About Nothing had some of the audience rolling in the aisles. I make mo comment. pic.twitter.com/qiRuUxoIIY — Dog And Dinner (@knightanddog) April 30, 2025

El a adăugat, în glumă, că „Sunt sigur că Majestatea Sa Regele va fi foarte mulțumit că am scăpat de această lebădă neagră rebelă”.

Lebedele negre sunt păsări acvatice mari, originare din Australia. Ele sunt rareori întâlnite în Europa și atrag atenția prin penajul lor închis și aspectul impunător.

