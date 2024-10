Lecții și emoții din culisele „Fotogeografica”. „Fiecare secundă este unică în fotografie”

Participarea noastră ca voluntari la un astfel de eveniment a fost o experiență de-a dreptul minunată. Noi, Alexandra și Cristi, studenți în anul al II-lea la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), Universitatea din București, am făcut parte dintr-o echipă mai mare de 10 studenți, coordonați de Paul Bordaș, inițiatorul proiectului „Fotogeografica”.

Începută ca o inițiativă a unui grup de studenți de la Facultatea de Geografie, Universitatea din București, „Fotogeografica” a împlinit, iată, 28 de ani. Încă de la început, cei care au contribuit la acest demers, și merită să-i amintim aici, alături de Paul Bordaș, și pe Petrișor Iordan, Cosmin Boroș, Nicolae Cârcei, Ștefan Constantinescu, Adrian Popescu, Dan Eremia, Cezar Gherasim, Aurelian Giugăl, Dumitru Baltă, și-au propus în cadrul proiectului să scoată în evidență, prin intermediul artei fotografice, vastul patrimoniu natural și cultural de la noi. Tematica de la început s-a axat mai ales pe peisajul natural. Prima expoziție a avut loc în 1997 și a cuprins 45 de lucrări, realizate de 15 studenți ai Facultății de Geografie (Universitatea din București).

Paul Bordaș lucrează pentru panotarea Salonului Național de Fotografie Fotogeografica 2024, cu studenții voluntari de la facultățile de Jurnalism, Pedagogie, Științele Educației, Limbi și Literaturi Străine – Universitatea București, dar și de la ASE. Foto: Facebook

Munca din spatele culiselor

Acesta a fost debutul nostru în lumea voluntariatului, sprijinită de profesorul nostru de la facultate, Aurelian Giugăl. Ne bucurăm că am avut ocazia să lucrăm cu oameni dedicați fotografiei și că am aflat în ce constă organizarea unui astfel de eveniment. Printre sarcinile voluntarilor s-au enumerat:

pregătirea spațiului de expoziție,

aranjarea la aceeași înălțime a fiecărui exponat,

interacțiunea cu participanții etc.

Am rămas plăcut impresionați de toate fotografiile expuse în salonul Bibliotecii Naționale. Provocarea cea mai mare nu a reprezentat-o, surprinzător, munca fizică, ci aranjarea exponatelor. Fiecare fotografie avea câte o poveste ce trebuia pusă în evidență: de la peisaje montane și animale în habitatul lor natural, la apusuri și răsărituri spectaculoase, oameni în porturi populare, până la imagini captivante din varii spații geografice românești. Toată munca depusă pentru aranjarea exponatelor a meritat atunci când am văzut că veneau din ce în ce mai mulți oameni pentru a le admira.

Fotografiile pot transmite o întreagă poveste, trebuie doar să ai răbdare să te uiți la ele. Prezenți la acest eveniment, am aflat de cât de multă răbdare are nevoie un fotograf pentru a imortaliza cadrul perfect pe obiectivul aparatului foto. Focusat și cu lentila focalizată, un fotograf este mereu vigilent, căci o secundă de neatenție îl poate face să piardă momentul mult așteptat. Fiecare secundă este unică în fotografie, iar odată ce s-a dus, nu se mai întoarce niciodată. Ceea ce pare atât de ușor este, de fapt, rezultatul multor ore de muncă și sute de fotografii din care un fotograf alege doar două, poate trei, dacă are noroc.

Ce am învățat din acest voluntariat?

Munca din spatele culiselor ne-a învățat lecții esențiale despre organizare, răbdare și lucrul în echipă, abilități valoroase când vine vorba de dezvoltarea personală a noastră ca studenți, ca și cetățeni, în general. Fiecare dintre noi a avut sarcini specifice, iar comunicarea și colaborarea au fost esențiale la finalitatea muncii de organizare. O echipă bine coordonată, în care cel mai important lucru este să te bazezi pe ceilalți și să îți asumi responsabilități, poate transforma o sarcină dificilă într-una foarte ușor de gestionat.

Abordarea diverșilor fotografi, fie ei amatori abia la început de drum, fie experimentați cu ani de muncă, a fost una dintre lecțiile învățate pe parcursul voluntariatului. Fiecare persoană are o poveste diferită, o întrebare diferită, deci un mod de acțiune diferit, iar abilitatea de a comunica eficient și de a răspunde în mod corespunzător este o lecție pe care o vom păstra cu noi tot timpul.

Nu trebuie să fii pasionat de artă pentru a aprecia fotografia. De asemenea, nu trebuie să ai „ochiul format” ca să vezi dincolo de culori și lumini, pentru a simți ceea ce încearcă o fotografie să transmită. „Fotogeografica” reprezintă un omagiu adus artiștilor, dar și un exercițiu de cunoaștere a țării noastre. Acest proiect nu numai că imortalizează patrimoniul cultural și natural al României, dar este și o rampă de lansare în domeniul fotografiei pentru tinerii fotografi, fie ei amatori sau profesioniști.

Fotografiile premiate (diverse secțiuni):

Fotografii: fotogeografica.ro / facebook

