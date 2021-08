„Legea nu prevede ca polițistul să păzească victima 24 din 24”. Răspunsul Poliției după ce o femeie e bătută repetat de soț

Maria*, o femeie din Târgu Jiu, spune că se roagă de autorități să o protejeze de soțul violent, care a încălcat în mod repetat ordinul de restricție obținut după ce a bătut-o crunt.

Victima a avut nevoie de circa 40 de zile de îngrijiri medicale și se teme pentru viața ei. Agresorul este în libertate și are deschise pe numele său două dosare penale.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Județean de Poliție Gorj spune că oamenii legii au făcut până acum tot ce se putea și că următorii pași sunt stabiliți de către procuror, dar și că victima a sesizat o singură dată poliția.

Pumnii care au umplut paharul

În urmă cu patru luni, în perioada Paștelui, după o nouă bătaie primită de la bărbatul cu care avea o relație de 20 de ani, Maria* a fugit de acasă, împreună cu fiul în vârstă de 13 ani.

Maria* după agresiune

„Atunci n-am făcut reclamație. Agresiuni fizice au fost mereu, dar acum m-am săturat, n-am mai suportat și am plecat de acasă. Deși am mai multe locuințe în oraș, am preferat să fug din calea lui. M-am gândit că dacă dispar o perioadă, poate se liniștește. Mă așteptam să mă caute la un moment dat, dar nu mă așteptam să fie atât de agresiv”, a povestit femeia pentru Libertatea.

A bătut-o până a lăsat-o inconștientă

Pe 10 iulie, bărbatul a găsit-o într-un sat din județul Gorj, unde se refugiase. După vechea formulă a furiei și a disprețului, a lovit-o în mod repetat, atât de tare, încât a lăsat-o inconștientă. Și nu s-a mulțumit cu atât. A târât-o apoi în mașină și a dus-o în oraș.

„M-a lovit în zona feței, mi-a rupt maxilarul. 34 de zile am mâncat și am băut cu paiul. În cap cred că mi-a dat cu o piatră, pentru că m-a lăsat inconștientă. Apoi, m-a urcat în mașină și m-a dus în oraș, la bloc. Acolo, o vecină mai curajoasă a întrebat ce se întâmplă și atunci am început să țip. Vecinilor le-a fost frică, noroc că altcineva a văzut și a sunat la 112. Practic, m-a și sechestrat, dar poliția n-a mai luat în calcul și asta”, spune Maria.

Certificatul medico-legal

Potrivit certificatului medico-legal consultat de Libertatea, femeia a stat internată în spital patru zile, cu următoarele diagnostice: fractură a osului molar și a oaselor maxilarului, leziuni ale vaselor de sânge ale capului, plagă deschisă a gurii, fractură a bazei craniene și șoc traumatic.

Diagnosticul

„Lui nu-i pasă de ordinul de protecție”

Pe 10 iulie, ziua în care a fost agresată, Maria a primit de la polițiști un ordin de restricție provizoriu, valabil cinci zile. La externare, pe 14 iulie, a obținut în instanță un ordin de protecție pe o perioadă de șase luni.

Ordinul de protecție îi interzice bărbatului să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victimă și de casa acesteia sau să o contacteze în vreun fel. În caz contrar, riscă închisoare între șase luni și cinci ani.

Victima spune că, mai apoi, bărbatul a încălcat în mod repetat ordinul de protecție. O hărțuiește la locul de muncă și o amenință cu moartea. A sesizat acest lucru autorităților și a depus o plângere. Răspunsul? Să aibă răbdare.

„Mă amenință cu moartea”

„În ziua în care m-a bătut, poliția l-a dus la secție, unde a dat o declarație și a fost eliberat. Lui nu-i pasă de ordinul de protecție. Este adevărat că nu m-a mai lovit, dar mă urmărește, parchează mașina în fața locului în care lucrez, mă înjură, mă amenință. Îmi trimite sute de mesaje vocale în care mă amenință cu moartea. Sunt îngrozitoare”, spune Maria.

Libertatea a intrat în posesia înregistrărilor și poate confirma că bărbatul a amenințat-o pe femeie și pe fratele acesteia.

„Până se ajunge în instanță ce se întâmplă cu mine?”

Când Maria a sesizat autoritățile că bărbatul a încălcat ordinul de protecție, i s-a spus că se va ajunge în instanță, dar victimei îi este teamă că până atunci va fi agresată din nou.

„M-am dus din nou la poliție. M-au pus să fac o plângere și atât. Pe el nu l-a chemat nimeni, nici măcar o zi de arest n-a făcut. De 40 de zile, toată lumea îmi spune să am răbdare. Mi se pare aberant că a încălcat un ordin judecătoresc și este tot în libertate și-mi poate face rău”, spune femeia.

Mi s-a spus că va ajunge în instanță și va fi condamnat între șase luni și cinci ani. Și până atunci ce se întâmplă cu mine? Maria:

„Nu mai vreau să aibă acest drept asupra mea”

Femeia este îngrozită și de faptul că bărbatul devine agresiv și cu persoanele din jurul ei și îi afectează situația la locul de muncă.

„L-a urmărit și pe un tânăr care lucrează cu mine. Eu nu vreau ca și cineva să fie în primejdie din cauza mea. Nu vreau să jignesc pe nimeni, vreau doar ca poliția să acționeze. Eu le spun de peste o lună că am nevoie de liniște, vreau să-mi cresc copilul, să pot să muncesc. Nu se poate să vii să mă înjuri de față cu clienții, cu angajații. Nu mai vreau să aibă acest drept asupra mea”.

Agresorul are antecedente penale

Potrivit femeii, agresorul a mai avut și în trecut probleme cu legea și a fost închis pentru furt. „A stat în pușcărie, dar asta înainte de relația cu mine. A fost reabilitat. Eu nu vreau să vorbesc despre trecutul lui, eu vreau doar să-mi recapăt liniștea, vreau ca poliția să-mi ofere siguranță”, spune femeia, care a intentat divorț, iar pe 16 septembrie are prima înfățișare.

Nimeni nu-mi garantează că într-o seară, când plec de la muncă, el nu mă va agresa din nou. Sau mai rău. Maria:

„I-am dat o singură palmă și a meritat-o cu vârf și îndesat”

Libertatea a stat de vorbă și cu bărbatul acuzat, care a precizat că este vorba de „minciuni ordinare”. El a negat că a încălcat ordinul de restricție și susține că doar a stat de vorbă cu fiul lui în mașina personală, care era parcată la 100 de metri de locul în care se afla soția.

Maria* după agresiune

„Nu vreau să discut, nu mă interesează. Eu îmi asum că i-am dat o singură palmă, pentru că mi-a furat banii. Atât, o palmă, și a meritat-o cu vârf și îndesat. Altcineva a bătut-o, probabil fratele ei. Dar nu mai vreau să vorbesc, eu mi-am dobândit libertatea mea și vreau să am liniște. E o problemă foarte delicată, iar eu nu vreau să mai discut despre ea, pentru că abia m-am liniștit”.

S-au deschis două dosare penale

Contactată de Libertatea, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, a declarat că pe numele bărbatului au fost deschise două dosare penale, pentru vătămare și pentru încălcarea ordinului de protecție.

„La data de 10 iulie, când polițiștii au ajuns la fața locului, agresorul nu mai era acolo. Colegii mei au încercat să stabilească legătura de cauzalitate dintre loviturile victimei și faptul că agresorul fusese acolo. S-a discutat cu procurorul de caz și s-a emis un ordin de protecție provizoriu. În paralel, s-au continuat cercetările în dosarul penal. Ulterior, la solicitarea noastră, instanța a emis un ordin de protecție pe șase luni”, a precizat Prejbeanu.

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Gorj: „Victima a traversat către agresor”

În ce privește faptul că agresorul a încălcat ordinul de restricție, purtătoarea de cuvânt a IPJ Gorj a declarat: „Ordinul de restricție a fost încălcat pe 8 august. Cumva, soțul ei a venit în zonă, ea era cu fiul lor, copilul s-a apropiat de tatăl lui, adică de agresor, și ea a trecut strada către agresor, nu agresorul s-a apropiat de ea. Dar, mă rog, obiectul încălcării ordinului de protecție a avut loc, ca să zic așa”.

Reprezentanta IPJ Gorj a punctat că bărbatului i s-a deschis un nou dosar penal, pentru violarea ordinului de protecție, și a explicat și de ce nu s-a dispus reținerea lui.

„În cazuri de genul acesta se întocmește un dosar penal, iar deciziile sunt dispuse de către procuror. În urma probelor coroborate s-a stabilit faptul că este suficientă emiterea unui ordin de protecție. Reținerea nu este obligatorie, chiar e neindicată în unele cazuri în care procurorul decide lucrul acesta. Poate că noi am avea interesul să-l reținem, să nu existe probleme și să luăm măsuri ferme. Domnii procurori sunt mult mai precauți și suflă și în iaurt, ca nu cumva să ia o măsură prea dură fără suficiente probe. Toate lucrurile trebuie dovedite”, a declarat pentru Libertatea Miruna Prejbeanu.

„În celelalte rânduri a fost OK că s-a încălcat ordinul, doar acum i s-a părut că e în pericol”

Libertatea: Agresorul are antecedente penale?

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Gorj: Da, are antecedente penale, dar nu vă pot da mai multe detalii, cazierul reprezintă informații cu caracter personal.

– Victima susține că bărbatul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție și că recent a făcut o plângere la poliție.

– Singura plângere care a fost depusă a fost pe 9 august, când a fost încălcat acest ordin de protecție. Poate că în repetate rânduri a fost încălcat ordinul, dar ea doar o dată ne-a sesizat acest lucru. În celelalte rânduri a fost OK că s-a încălcat ordinul, doar acum i s-a părut că e în pericol. Spun și eu punctul meu de vedere, nu?

– Asta susține victima.

– Da, asta susține victima. Și eu vă spun că, deși victima susține că agresorul a încălcat ordinul de protecție în repetate rânduri, ea a ales să sune o singură dată să ne anunțe pe noi.

– Care au fost măsurile dispuse după ce victima a depus plângere?

– S-a întocmit un alt dosar penal, pentru infracțiunea de nerespectare a prevederilor impuse prin emiterea ordinului de protecție.

– Și ce se întâmplă acum, în ce stadiu e dosarul?

– Se continuă cercetările sub supravegherea procurorului, care dispune polițistului activitățile în dosar.

– Și dacă agresorul mai încalcă ordinul?

– Vom vedea atunci ce măsuri se vor lua. E o situație repetitivă atunci.

– Încălcarea ordinului de protecție se poate pedepsi cu închisoare între șase luni și cinci ani.

– Da, dar asta nu e o chestiune ce ține de noi. Noi am făcut actele de urmărire penală, de aici încolo dosarul e pe instanță și pe jucătorie, nu mai ține de poliție. Adică nu poliția are atribuții în dosar până la finalizare și până la stabilirea pedepsei. Nu poliția stabilește pedeapsa cu închisoarea sau orice altă pedeapsă. Sunt niște pași procedurali care trebuie urmați.

– Vă întreb pentru că victima susține că nu se simte în siguranță, deși a sesizat poliția, și se teme pentru viața ei.

– Deci, legea nu permite și nu prevede ca polițistul să stea să păzească 24 de ore din 24 victima, asta poate face doar o firmă de pază autorizată. Acum, dânsa a mai avut conflicte și a mai fost agresată de soț și n-a depus plângeri în trecut.

40% dintre ordinele de protecție sunt încălcate, potrivit celor mai recente statistici ale Poliției Române.

Femeile, condamnate să moară cu ordinul de protecție în mână

În 2020, au fost peste 2.200 de sesizări la poliție pentru încălcarea ordinelor de protecție. O soluție este legea care prevede monitorizarea agresorilor cu ajutorul unor brățări electronice. Este o lege veche de zece ani, dar care n-a fost niciodată pusă în practică. Cel mai recent termen avansat, dar doar la nivelul Capitalei, este martie 2022.

În tot acest timp, femeile sunt bătute sau chiar omorâte cu ordinul de protecție în mână. Doar două exemple recente:

O femeie de 30 de ani din Sibiu a fost ucisă la începutul lunii februarie de concubinul ei, împotriva căruia obținuse un ordin de protecție. Bărbatul a înjunghiat-o de 20 de ori cu un cuțit.

La începutul lunii august, o mamă tânără din județul Sibiu a povestit pentru Libertatea cum a fugit de acasă, împreună cu doi copii, pentru a se ascunde de fostul iubit, care o terorizează de un an și jumătate. Cu trei ordine de protecție încălcate, fără repercusiuni pentru agresor, femeia se teme că va sfârși ucisă.

Maria* este un pseudonim folosit pentru a proteja identitatea victimei.

