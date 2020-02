De Adriana Oprea,

● Claudia era în clasa a V-a când a fost violată de bărbat de 31 de ani. Agresorul a primit pedeapsă cu suspendare.

● În Codul Penal se prezumă că şi copiii care nu au împlinit 13 ani ar putea consimţi un act sexual cu un adult.

● Daria avea 12 ani când şi-a cunoscut pe facebook agresorul sexual care a fost condamnat apoi la o pedeapsă cu suspendare.

● Un proiect de lege propune aceeaşi pedeapsă ca la viol pentru actul sexual cu un minor care nu a împlinit 14 ani.

Copiii nu au drept de vot. Nu pot conduce maşini şi nu pot semna niciun fel de acte până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Până la 16 ani, copiii nu au dreptul să își aleagă singuri religia şi nu se pot căsători, nici măcar cu încuviințarea părinților lor.

Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund penal, indiferent de infracţiunea comisă (furt, omor sau viol), pentru că nu au discernământ, spune Codul Penal. Iar dacă au între 14 și 16 ani, copiii ar putea răspunde penal numai dacă se dovedește că au săvârșit fapta cu discernământ.

Însă atunci când aceiaşi copii sunt victimele unor infracţiuni de natură sexuală, prin lege discernământul nu le este pus la îndoială şi nici nu trebuie dovedit.

În cazul Ioanei*, fetiţa de 11 ani din Hunedoara violată de şase indivizi, judecătorii de la Curtea de Apel Alba Iulia au stabilit că „starea de neputinţă a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa trebuie stabilită în concret, de la caz la caz, existând posibilitatea ca o persoană sub 15 ani să se găsească într-o asemenea stare, după cum este la fel de posibil ca victima – chiar dacă nu a împlinit vârsta de 12 ani – să aibă aptitudinea de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa.”

Claudia* avea 12 ani şi locuia, împreună cu mama ei, într-un sat din Tulcea. Femeia obişnuia să consume alcool, iar fetiţa era lăsată în voia sorţii.

„Conform fişei de evaluare psihologică, minora este o fetiţă plapândă, cu o dezvoltare fizică sub nivelul vârstei, cognitivă, cu intelect limitat, are multe lacune la nivel informaţional în condiţiile în care nu a fost stimulată corespunzator în familie, exprimarea şi imaginaţia ei fiind deficitare”, se spune despre Claudia, în motivarea Judecătoriei Măcin.

În seara de 27 aprilie 2015, fetiţa se afla la joacă pe o stradă din sat, când Ionaşcu Mihai, un bărbat de 31 de ani, a invitat-o la o cafea. Împreună cu Ionaşcu era şi un cunoscut de-al mamei ei, aşa că fetiţa a avut încredere şi a mers. Câteva ore, Claudia a stat cuminte în camera unde cei doi bărbaţi consumau alcool şi vorbeau între ei.

Când s-a plictisit şi le-a spus că vrea să plece, Ionaşcu Mihai a luat-o de mână şi a dus-o într-o altă cameră „unde i-a propus să facă dragoste, împrejurare în care minora i-a spus că este virgină, iar acesta i-a răspuns că nu-l interesează, inculpatul cunoscând ca aceasta este şi minoră”, arată judecătoarea Giol Monica Florentina, în motivarea deciziei sale.

De ruşine şi de frică, fetiţa nu a povestit nimănui cele întâmplate. Abia după o săptămână, i-a mărturisit unei prietene care, deşi tot copil, a realizat gravitatea faptelor şi a mers imediat la postul de poliţie din comună.

Ionaşcu Mihai a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru act sexual cu un minor. În timpul procesului, el a trimis instanţei o declaraţie autentificată la Ambasada României din Londra, prin care recunoştea faptele şi cerea să fie judecat în procedură simplificată.

„Exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni”, preciza judecătoarea, în motivarea deciziei sale.

„Exemplar”, Ionaşcu Mihai a fost condamnat la 2 ani cu suspendare. Mama fetiţei s-a constituit parte civilă în cauză şi a cerut 2.000 lei – daune morale. După ce a primit banii de la Ionaşcu, femeia a declarat instanţei că nu mai are nicio pretenţie.

La 12 ani, copiii învaţă la şcoală despre timpurile verbelor. Despre pinguinul Apolodor, despre fracţii şi unghiuri congruente.

La 12 ani, fetiţele încă se mai joacă cu păpuşi, iar unii copii mai cred în Moş Crăciun.

Codul penal împarte infracţiunile sexuale cu victime minori în două mari categorii:

Legenda spune că ar fi „15 ani”, iar sâmburele de adevăr e în vechiul Cod Penal. În realitate însă, dreptul intern din România nu stabilește cu exactitate o limită de vârstă pentru capacitatea unui minor de a-și exprima consimțământul valabil pentru un act sexual, iar atunci când judecă dosare cu victime minori, instanțele sunt cele care stabilesc dacă a existat consimțământ, de la caz la caz.

Art.220 alin.(2) din Codul Penal prevede că actul sexual cu un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Prin urmare, chiar prin lege stabileşte că un copil care nu a împlinit 13 ani ar putea avea capacitatea de a consimţi un act sexual (indiferent cu cine). Codul Penal nu stabileşte nici măcar o limită minimă a vârstei victimei; „nu a împlinit vârsta de 13 ani” înseamnă că victima poate să aibă şi 10 ani sau să fie elevă/elev în clasa pregătitoare.

Daria* avea 12 ani şi locuia împreună cu bunica ei, într-un sat din Dolj. Părinţii erau plecaţi la muncă în străinătate, iar Daria a crescut lângă telefonul cu facebook. Aşa l-a cunoscut şi pe Răduceanu Angeli, un tânăr cu şapte ani mai mare decât ea.

În seara zilei de 20 octombrie 2017, după o lună de prietenie virtuală, Răduceanu a venit în satul fetiţei. S-au întâlnit şi împreună au mers în casa părinţilor unui prieten din sat. În motivarea judecătoriei Filiaşi se spune că, la un moment dat, „inculpatul şi persoana vătămată au rămas singuri în locuinţă, ocazie cu care inculpatul a început să o dezbrace, fără ca aceasta să opună rezistenţă, şi apoi să întreţină un raport sexual normal”.

În timpul cercetării, Răduceanu a declarat că ştia că fata are 12 ani, „dar ea a fost de acord să facă sex”. Fetiţa nu a mai dat declaraţie în faţa instanţei, plecase din ţară înainte să înceapă procesul. Părinţii au luat-o şi au dus-o cu ei în străinătate, cât mai departe de agresor.

Procurorii n-au fost curioşi să afle dacă Daria avea sau nu discernământ pentru a realiza ce i se întâmplă şi pentru consimţi relaţia sexuală. La dosar a fost depus doar un raport de expertiză medico-legală ce concluzionează că fetiţa e mai dezvoltată fizic pentru vârsta ei, că prezintă o deflorare recentă şi că „pe cap, trunchi şi membre nu prezintă leziuni de violenţă”.

Şi procurorul, şi judecătorul au considerat că a fost un act sexual consimţit, iar Răduceanu a fost condamnat, în luna martie a anului trecut, la 2 ani de închisoare cu suspendare.

În plus, instanţa l-a obligat să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunităţii „în cadrul Primăriei Filiaşi sau în cadrul Şcolii generale cu clasele I – VIII din oraşul Filiaşi”.

Cazurile Ioanei, Claudiei şi Dariei nu sunt deloc unele izolate. În majoritatea judecătoriilor din România, cei care agresează sexual minori primesc pedepse ridicol de mici sau cu suspendare. Apoi, sunt trimişi să presteze muncă în folosul comunităţi la şcoli sau în centre de plasament, adică exact în preajma altor potenţiale victime.

În noiembrie anul trecut, la Senat a fost înregistrată o iniţiativă legislativă pentru modificarea Codului Penal şi înăsprirea pedepselor pentru agresiunile sexuale împotriva minorilor. Iniţiativa a fost depusă de deputata Oana Bîzgan, căreia i s-au alăturat apoi alţi 82 de parlamentari.

Luna aceasta, proiectul a primit raport pozitiv în Comisia Juridică a Senatului.

Până acum, cea mai importantă modificare adusă Codului Penal prin acest proiect e că actul sexual cu un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani va putea fi pedepsit cu închisoarea de la 5 la 12 ani, dacă făptuitorul e o persoană majoră.

Cu aceeaşi pedeapsă e pedepsit azi violul cu victimă minor. Dar, prin păstrarea încadrării faptei la „act sexual cu un minor”, stigmatul consimţământului prezumat al victimei va rămâne.

Dorinţa mea este ca orice act sexual al unui major cu un minor sub 14 ani să fie încadrat la infracţiunea de viol, fără excepţie. Voi continua demersurile, pentru ca să înţelegem că încadrarea infracţiunii la act sexual cu un minor are un impact psihologic deosebit asupra victimei căreia, indirect, i se impută o violenţă la care ea nu a consimţit.

După ce va trece de Senat, unde termenul de aprobare tacită este 19 martie, proiectul de lege pentru înăsprirea pedepselor pentru agresiunile sexuale împotriva minorilor va ajunge la Camera Deputaţilor.

Conform Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, „vârsta consimțământului sexual înseamnă vârsta sub care este interzisă, în conformitate cu legislația națională, practicarea activităților sexuale cu un copil”.

Vârsta consimţământului sexual e diferită în legislaţia statelor membre UE: Austria – 14 ani, Belgia – 16 ani, Cipru – 17 ani, Republica Cehă – 15 ani, Danemarca – 15 ani, Germania – 14 ani, Estonia – 14 ani, Grecia – 15 ani, Finlanda – 16 ani, Franţa – 15 ani, Ungaria – 14 ani, Irlanda – 17 ani, Italia – 14 ani, Letonia – 16 ani, Lituania – 16 ani, Luxemburg – 16 ani, Malta – 18 ani, Olanda – 16 ani, Polonia – 15 ani, Slovacia – 15 ani, Slovenia – 15 ani, Spania – 16 ani, Suedia – 15 ani, Regatul Unit al Marii Britanii – 16 ani.

Codul Penal francez prevede de pildă că, „cu excepția cazului de viol sau a oricărei alte agresiuni sexuale, fapta comisă de o persoană majoră, de a atenta sexual asupra unui minor de 15 ani, se pedepseşte cu 7 ani de închisoare și cu o amendă de 100.000 de euro”.

România se află sub monitorizarea Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei, la capitolul „protecţia contra relelor tratamente” (https://rm.coe.int/16807097cf), pentru „incapacitatea de a dezvolta o practică judiciară stabilă şi coerentă asupra noţiunii de consimţământ, pentru a diferenţia clar cazurile de viol de cazurile de act sexual cu un minor”.

* Nu am dezvăluit identitatea victimelor, din respect pentru viaţa privată a acestora.

