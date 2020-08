Legist INML București: “Am participat la peste 15.000 de autopsii, însă cei decedați din cauza COVID arată altfel decât tot ce am văzut”

Profesorul universitar Cristian Stan, medic primar legist la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici – București, a scris o carte despre cauzele morții, ce se dorește să fie un ghid ușor de citit și ușor de înțeles pentru colegii săi practicieni.

Profesorul universitar Cristian Stan

Cartea cuprinde observațiile și concluziile a 25 de ani de experiență în medicina legală, în care a efectuat mii de expertize medico-legale și autopsii din care 5.000 au fost cazuri complexe.

În ultimele luni a efectuat autopsii și pe decedați COVID-19, boală al cărei mecanism îl descrie în ghid.

Coperta cărții scrise de profesorul universitar Cristian Stan

– Domnule doctor, câte autopsii pe decedați COVID ați efectuat?

– Trei autopsii au fost pe decedați confirmați prin test făcut în timpul spitalizării, iar 4 au avut test negativ, dar acesta, cred eu, a fost prelucrat prea devreme, la una, două săptămâni înainte să intervină moartea. Deci au fost suspecți la un moment dat și spitalul nu i-au retestat după primul rezultat negativ. Sunt însă sigur că toți au fost infectați cu noul coronavirus.

Plămânii, plini de apă

– Cum puteți fi sigur că acele persoane au avut COVID fără să aveți o analiză de laborator care să vă confirme acest lucru?

– În peste 25 de ani de carieră am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea.

Recomandări Germania a inclus Bucureștiul pe lista „zonelor de risc” alături de alte 17 județe din România

– Adică?!

– Au două, trei caracteristici specifice. Plămânii sunt plini cu apă, vasele mici de sânge sunt inflamate, sunt foarte hidrofile și existența multor trombi foarte mici în vase, în organe. Microtrombozele pot fi de ordinul sutelor, fiind raportate cazuri în care acestea au fost colectate în filtrul pulmonar sau chiar au blocat aparatele de dializă la pacienți cu insuficiență renală.

Caracteristica acestor tromboze de dimensiuni milimetrice este aceea că cheagurile de sânge sunt foarte mici și într-un număr foarte mare încă din etapele incipiente ale bolii. Cristian Stan:

– Virusul acționează înainte de apariția simptomelor?

– Da. Pe scurt, acest virus produce din start o inflamație a vaselor mici de sânge, care conduce la scăderea debitului de sânge, respectiv oxigen și totodată produce mici cheaguri de sânge ce ajung în plămâni, inimă, creier cu consecințe grave, infarct sau accident vascular cerebral. Acești trombi diseminați au un rol major în severitatea bolii și apariția decesului. Aici cred că poate fi una dintre cheile pentru găsirea tratamentului pentru infecția cu acest virus foarte agresiv.

Recomandări Linșaj public între procurorii din dosarul 10 august: “Sunt slujitori ai unor structuri externe. A executat niște ordine”

Această tendință de coagulare a sângelui transformă unele cazuri ușoare în situații de urgență, care pun viață în pericol sau chiar duc la deces.

Cristian Stan:

Pacienții cu risc sunt cei cu probleme la vasele de sânge



– Ce persoane sunt mai susceptibile de a dezvolta o formă severă a bolii?

– Pentru că este o boală ce se manifestă prin inflamarea vaselor mici de sânge, evident, cei mai expuși sunt cei care au vasele de sânge deja solicitate fie de vârsta înaintată, fie de afecțiuni cronice, precum bolile renale, bolile cardiovasculare, cei cu cancere, cu AVC în antecedent. Practic, dacă avem o dereglare a unui organ și virusul ajunge chiar acolo, atunci vom face o formă severă a bolii și poate surveni decesul. Acestă inflamare a vaselor de sânge se suprapune, la unii, și cu furtuna de citokine…

Recomandări Surse din Poliție: Șefii se tem că au fost înregistrați de clan în biserică

Legistul confirmă prezența fibrozelor pe mai multe organe



– Un studiu făcut de medicii din Germania arată că pacienții care au făcut forme severe ale bolii COVID au dezvoltat leziuni cardiace?!

– Evident că da. Orice inflamație, indiferent de ce este ea cauzată, produce leziuni la nivelul celulelor, iar prin vindecare acestea se cicatrizează, adică se fibrozează.

Acest lucru nu se întâmplă numai la cord, ci la toate organele care sunt afectate de inflamație. La infecția cu COVID avem o inflamație a vaselor de sânge la nivelul celulelor endoteliale care se află în pereții interni.

Cristian Stan:

– Se vorbește despre rinichi, plămâni…

– Da, mai multe organe pot fi afectate sau sunt, depinde de caz.



Dacă debutează cu diaree, probabilistic este mai severă



– Care sunt tiparele de evoluție ale acestei infecții virale?

– Există diferențe majore în ceea ce privește evoluția clinică a bolnavilor de COVID. La unii pacienți, simptomele se remit în câteva zile, dar sunt și cazuri care necesită spitalizarea mai multe săptămâni sau chiar luni.

Alții, după o relaxare aparentă a simptomelor, pot prezenta o revenire a bolii. Această evoluție clinică, în două valuri de boală, are caracteristic faptul că simptomele celui de-al doilea val sunt mai severe.

Cristian Stan:

– Mai exact, vă rugăm.

– Studiile arată că aproximativ 10% dintre pacienți au prezentat la debutul bolii doar simptome gastrointestinale, cea mai frecventă fiind diareea, fără a avea de la început modificări respiratorii. Insuficiența respiratorie acută a apărut în faza a doua, iar evoluția ulterioară a bolii a fost mai gravă decât la cazurile care au debutat direct cu simptome respiratorii. Eu cred că există vreo 10 variații de evoluție clinică a bolii. Nu poate fi inclusă într-un anumit tipar. Cred că peste trei luni voi reedita ghidul pentru completări.



– Cum ați rezuma boala COVID?

– Este o infecție virală, la fel ca și gripa, fiecare tip de virus gripal are o caracteristică. Infecția cu noul coronavirus are următoarea caracteristică: se duce în plămâni și în vasele de sânge și apoi începe să se formeze torentul care face ravagii în calea lui. Este o infecție virală cu complicații mult mai grave decât gripa.

Citeşte şi:

Date oficiale: În primele 6 luni din 2020 au murit cu 4% mai puțini oameni în România decât în 2019, chiar și la categoria de vârstă de peste 70 de ani

Vaccinul grăbit al Rusiei împotriva COVID, o victorie politică a lui Putin care stârnește însă scepticismul experților: ”E mai mult decât prostie!”

Corupția din dosarul Hidroelectrica. Cum se făceau Blaga sau Flutur că nu știu nimic de banii aduși de Udrea la partid

PARTENERI - GSP.RO „Cu violatorii și cu pedofilii nu e de glumit”. Giovanni Becali, poveste incredibilă din pușcărie

PARTENERI - PLAYTECH.RO S-a aflat TOT! De ce a fost ucis Emi Pian. Nu din cauza unei datorii la barbut. Ce s-a întâmplat în Ploiești

HOROSCOP Horoscop 13 august 2020. Capricornii aplică o lovitură gravă unei relații cu cineva din interiorul familiei