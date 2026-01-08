I s-ar fi administrat anticoagulante

Un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi, a fost cauza decesului stabilită de medicii legiști, relatează News.ro. Este vorba despre un cheag de sânge care s-a format şi a migrat, provocând o hemoragie şi blocând arterele pulmonare.

Tromboembolismul pulmonar este un risc cunoscut în astfel de situaţii, iar pe durata spitalizării pacientului i-ar fi fost administrat tratament anticoagulant, tocmai pentru a preveni apariţia unei asemenea complicaţii, susțin surse medicale.

Astfel, tratamentul ar fi trebuit să îi menţină starea sub control până luni dimineaţă, când era programată intervenţia chirurgicală pentru fractura de femur.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este aşteptată, în continuare, să vină cu lămuriri în legătură cu motivele pentru care operaţia nu a fost realizată mai devreme.

Decesul a generat un val de reacţii în spaţiul public, dar şi proteste din partea membrilor comunităţii din care acesta făcea parte.

Ministrul Sănătății a sesizat Colegiul Medicilor

Ministrul PSD al sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 7 ianuarie, că a sesizat Colegiul Medicilor din România după ce un tânăr a murit la Buzău și va trimite Corpul de control la spital.

Tânărul de 25 de ani a rămas internat câteva zile în Spitalul Județean pentru o operație, dar a murit cu câteva ore înainte de intervenția chirurgicală.

Rogobete a precizat că a discutat cu președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și că la Spitalul Județean vor avea loc un audit administrativ și verificări prin Corpul de Control.

„Pentru acest caz am fost informat în timp util şi am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituţie abilitată să se pronunţe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare şi va exista un răspuns clar privind situaţia pacientului politraumatizat de la Buzău”, a transmis Rogobete pe Facebook.

Rănit într-un accident rutier

Amintim că tânărul de 25 de ani a murit la Spitalul Județean Buzău după ce a fost rănit într-un accident rutier săptămâna trecută.

Iubita lui a povestit despre ultimele zile petrecute de tânăr în spital. „Mi s-a spus că are doar o fractură la femur. Am întrebat dacă necesită transfer la Bucureşti şi mi s-a răspuns că nu avem temei pentru asta”, a declarat ea. Femeia a precizat că iubitul ei aștepta să fie operat, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat:

„Mi s-a spus că va sta aproximativ zece zile în spital, cu tot cu operaţie, după care va începe recuperarea”. „Visam împreună la această recuperare pentru că urma să ne căsătorim anul acesta”, a mai povestit tânăra îndurerată.









