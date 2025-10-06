„Am dat 21 de milioane pe trei căruțe”

La Brașov, metrul cub a ajuns și la 650 de lei, cu aproximativ 150 de lei mai mult față de anul trecut. În unele zone, comercianții spun că stocurile s-au terminat deja, iar livrările noi vor veni la prețuri și mai mari. Unii oameni au fost nevoiți să cumpere la prețuri mari, pentru că frigul a venit peste noapte.

„N-am luat lemnele de azi, doar… am dat 21 de milioane. Au fost vreo trei căruțe, cam așa”, spune un localnic.

În alte zone, cum ar fi Bacău sau Suceava, lemnul se vinde încă între 200 și 400 de lei metrul cub, dar acolo cumpărătorii trebuie să suporte transportul separat.

Alții au cumpărat doar cât să treacă de începutul iernii

Prețul final pentru metrul cub de lemn a urcat cu câteva sute de lei față de anul trecut, pe fondul majorării cheltuielilor de transport și al serviciilor de tăiere și paletizare.

„Da, astăzi le-am luat. Am dat șapte milioane pe un palet. Ajunge cam două luni, nu mai mult”, povestește un bărbat.

Prețurile diferă de la o zi la alta iar comercianții spun că nu pot garanta un preț stabil, din cauza cererii mari. „Ultimii au fost la 1.090 de lei, dar nu știm cum o să fie de acum încolo. E posibil să fie mai scump”, afirmă unul dintre ei.

Mulți români se descurcă greu. Unii au lucrat cu ziua peste vară și primesc acum lemne în loc de bani. Alții nu au reușit să cumpere nimic și speră ca iarna să fie mai blândă: „Ce să facem? E greu. Dorm cu două-trei pături… Nu vedeți cum sunt îmbrăcat? Așa dorm”, spune un alt localnic.

Ajutoare de la primării pentru familiile vulnerabile

Primăriile încearcă să-i sprijine pe cei cu venituri mici. La Suceava, persoanele vulnerabile vor primi lemne de foc provenite din toaletarea arborilor periculoși din oraș.

„Acest lemn provine din toaletarea și tăierea arborilor care reprezentau un real pericol pentru pietoni și pentru autoturisme. Familiile care primesc acest ajutor locuiesc la case și folosesc soba ca mijloc de încălzire”, a declarat Andrei Bacoș, consilier în cadrul Primăriei municipiului Suceava.

Românii dau mai mult ca oricând pentru lemnele de foc

Anul acesta, Romsilva spune că pune la dispoziția populației aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la prețuri de bază similare cu 2024, adică între 150 și 600 de lei/mc din depozitele proprii, în funcție de specie și condițiile de livrare, scrie Agerpres. Aceste liste de prețuri pe direcții silvice sunt publice și se actualizează pe site-ul regiei.

Pe piața liberă, după tăiere, paletizare și transport la domiciliu, tarifele urcă semnificativ la aproximativ 650 de lei/mc, cum este situația la Brașov, iar în alte județe prețirile variază între 300 și 650 de lei/mc, în funcție de esență și stoc.

Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din țară, adică una din două familii, depind de soba cu lemne ca sursă principală de căldură. Iar printre ele se numără și 80.000 de locuințe din București și Ilfov, unde, în ciuda blocurilor și centralelor moderne, oamenii încă mai folosesc lemnul pentru iernile reci.

Experții avertizează că sobele tradiționale rămân ineficiente: randamentul lor este de doar 20-25%, ceea ce înseamnă că o parte importantă din lemnul ars se pierde prin coș, sub formă de fum și căldură neutilizată.

