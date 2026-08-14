Forţele armate ale Letoniei nu au furnizat deocamdată detalii despre dronă sau despre originea acesteia. Ulterior, alerta de ameninţare aeriană a fost ridicată pentru regiunile situate în apropierea Rusiei, potrivit Reuters.

Pe lângă Estonia, și Finlanda, un alt stat membru al UE şi al NATO care are, de asemenea, graniţă cu Rusia, a luată măsuri de urgență. Forţele sale de apărare au restricţionat temporar anumite zone pentru traficul aerian şi maritim în partea estică a Golfului Finlandei, parte din Marea Baltică, ca măsură de precauţie împotriva unor posibile drone.

Ţările vecine cu Rusia şi Ucraina emit din când în când alerte de ameninţare aeriană şi doboară drone, pe măsură ce Moscova şi Kievul continuă să-şi lanseze atacuri reciproce după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, din februarie 2022.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, situată în apropierea Finlandei şi Estoniei şi unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraş ca mărime al ţării şi un important nod de export. Informația a fost furnizată, vineri dimineaţă, pe Telegram, de guvernatorul regional Alexander Drozdenko.

Pe fondul suspiciunilor că Rusia ar putea orchestra o operațiune sub „steag fals” prin simularea unor atacuri cu drone ucrainene, statele NATO din nordul continentului au trecut la consolidarea securității în jurul infrastructurii energetice și hidrotehnice.

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