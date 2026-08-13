Televiziunea de stat din Rusia recurge de mult timp la difuzarea unor „filmări preînregistrate” cu Vladimir Putin ca fiind „știri de ultimă oră”.

De la declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022, paranoia liderului de la Kremlin s-a accentuat. În aceste condiții, corpul său de securitate a fost obligat să inventeze în mod constant noi modalități de a-l ascunde, mai ales că dronele ucrainene atacă acum practic toată Rusia europeană și zboară tocmai până în Siberia de Vest.

Potrivit jurnalistei Farida Rustamova, Kremlinul difuzează de regulă informații false despre locurile în care se află Vladimir Putin. Ea subliniază că pot trece între șase și opt săptămâni între întâlnirea efectivă a lui Putin cu un oficial și difuzarea acesteia la televizor ca fiind „de astăzi”.

Rustamova semnalează totodată că la Moscova circulă zvonuri precum că coloana prezidențială, care trece în viteză pe străzile capitalei Rusiei, este adesea o farsă, o tactică diversionistă și că Putin nu se află în nicio mașină. O sursă din Moscova cu conexiuni la Kremlin a declarat pentru NYT același lucru.

Preocuparea obsesivă a lui Putin pentru secrete și propria securitate s-a intensificat după lansarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei și a atins noi culmi acum după ce dronele ucrainene au pătruns tot mai adânc pe teritoriul rus, ceea ce a dus la restricții asupra călătoriilor liderului rus.

Un transfug din Serviciului Federal de Protecție (FSO) a dezvăluit în 2023 că Putin a început să evite călătoriile aeriene și preferă să călătorească cu trenul. Acesta este un tren blindat secret, vopsit pentru a semăna cu un tren de pasageri obișnuit al Căilor Ferate Ruse, dar echipat cu o sală de sport, un centru spa și echipamente speciale de comunicații.

Autoritățile ruse au construit și șine speciale pentru trenul lui Putin. În 2021, când un corespondent al publicației NYT a vizitat orașul Valdai, unde se află una dintre reședințele liderului de la Kremlin, localnicii i-au spus despre o nouă linie de cale ferată aflată în construcție acolo. Imaginile din satelit au arătat ulterior o nouă stație cu un heliport, care nu apărea pe niciun orar sau pe hărțile feroviare.

În afară de dronele ucrainene, paranoia lui Putin a fost amplificată de asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Înainte de lansarea atacurilor aeriene asupra palatului liderului suprem iranian, israelienii au folosit camere de supraveghere video piratate pentru a urmări mișcările acestuia, ale gărzilor sale și ale asociaților săi.

Panica a cuprins Kremlinul, iar serviciile de securitate au luat o serie de măsuri pentru a-l ascunde pe Putin. Mai exact, au dezactivat camerele sistemului special de supraveghere folosit pentru a-i proteja pe Putin și pe cei mai apropiați consilieri ai săi. Sistemul a fost reactivat doar după ce a fost izolat de internet și testat temeinic pentru a evita scurgerile de informații.

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