Actrița a fost uimită când a aflat că va avea dosar penal după ce a căzut de pe bicicletă și și-a spart bărbia. Lia Bugnar spune că a înțeles că asta este procedura, însă la o lună de la incident nu a mai fost contactată de nimeni. Momentan, ea nu știe care este situația cu dosarul penal.

„M-am ales cu un dosar penal care este absurd, din punctul meu de vedere. Înțeleg că există o lege că ei trebuie să cerceteze să vadă dacă nu s-a întâmplat altceva. Este foarte frumos că au intențiile astea, doar că pe mine nu m-a cercetat nimeni. Există dosarul, dar nu mi-a dat nimeni nici măcar un telefon. Între timp, eu puteam să fi și murit de la accident. Nu afla nimeni.

Sunt complet incultă pe această parte de legi, dar mi s-a explicat atunci că se face un dosar penal în legătură cu fapta, nu cu persoana. Continui să nu înțeleg în ce constă necesitatea dosarului, care durează trei luni, câtă vreme a trecut deja o lună și nimeni nu m-a sunat să le arăt bicicleta… poate este făcută ferfeniță, poate m-a lovit un camion, deci este absurd. Părerea mea este, ca să fie o acțiune pentru ei, e ca o bifare”, a declarat Lia Bugnar, pentru Click!.

Lia Bugnar s-a ales cu dosar penal după ce a căzut de pe bicicletă

Lia Bugnar a ajuns de urgență la spital pe 1 noiembrie, după ce a căzut de pe bicicletă și și-a spart bărbia. Actrița a povestit pe contul de socializare prin ce a trecut și cum a reacționat polițistul cu care a vorbit și care a anunțat-o că a fost deschis un dosar penal in rem pentru accident.

„Nu, că asta trebuie să v-o povestesc, să nu râd singură. Azi, când mă întorceam de la sport, am căzut de pe bicicletă. Nu mai contează cum s-a întâmplat, esența e că singură, nederanjată de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut ca pleașca și mi-am spart barba”, își începe relatarea despre incidentul de astăzi.

„În stilu-mi complet neipohondru am venit acasă și am stat o vreme sperând că se vindecă văzând cu ochii. Nu s-a-ntâmplat, tot curgea sânge, practic, arătăm bine pentru chestia cu halouinu, doar că eram un pic în contratimp. Bref, mă duc la urgență să-mi coasă barba. Acolo tre să te duci la un chioșculeț în stradă să scrie o doamnă ce-ai pățit și abia dup-aia intri în spital la urgențe minore (cazu meu)”, a continuat Lia.

După aceea, vedeta a povestit discuția dintre ea și medicul care venise inițial să vadă ce s-a întâmplat: „Prima poticnire a venit cu doamna. Zice ce-aveţi acolo? Că eu stăteam cu un şervet la barbă să nu-mi mai pătez şi hainele dacă tot îmi distrusesem fatza. Dau șervetu la o parte şi zic mi-am belit barba. Zice cum? Am căzut de pe bicicletă, zic. A! Zice, accident rutier! Nu, doamnă, eram singură pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur şi am căzut de pe bicicletă. Zice: e accident rutier, trebuie să chemăm poliţia. Zic bine, atunci am căzut pe scări. Zice n-aţi căzut. Aţi căzut de pe bicicletă.

Cum s-a-ntâmplat! Zic doamnă!, dumneavoastră sunteţi aici să mă ajutaţi să-mi cos barba, nu să faceţi reconstituirea căzăturii mele, chiar nu puteţi să vă vedeţi de treabă? Pleacă doamna cu foaia în adâncu chioşcului, închide şi-o uşa după ea şi vine înapoi şi-mi dă foaia, îmi zice un să merg”.

„Răspund, un domn poliţist, nu-i dau numele, deşi l-am notat, care-mi zice că mă sună în legătură cu accidentu rutier de astăzi. Îi zic că n-a fost, că eram eu păluga care-am căzut în barbă de pe bicicletă. Pe trotuar. Zice n-aveţi voie cu bicicleta pe trotuar, decât dacă e bandă pentru biciclete. Zic era banda. Zice unde? Zic pe Kogălniceanu. Zice ce număr? Zic 49. Zice au mai fost alte autovehicule implicate?

Domnule, eram pe trotuar. Nimeni pe stradă. Am căzut în barbă, ce vreţi de la mine? Zice bine, o să întocmim un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi vă sunăm peste trei luni. Zic, domne, glumiţi? Îmi faceţi dosar că m-am vătămat pe mine corporal? Zice aşa e procedura.

Vă sunăm peste trei luni, cât durează să rezolvăm dosaru. Zic, domne, o să ajung să mă dau în judecată, să-mi plătesc despăgubiri, să mă bag la închisoare eu pe mine că m-am vătămat corporal din culpă?! (…) Deja râdeam ca proasta şi omu a închis.”

