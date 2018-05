„La ce vor mai da foc ca să preia guvernarea?”, a spus, joi Lia Olguța Vasilescu, făcând o asemănare nefericită între plângerea penală depusă de Ludovic Orban și incendiul din Colectiv, din 2015, tragedie în urma căreia premierul Victor Ponta a demisionat din fruntea Guvernului.

Declarația ministrului Muncii a fost criticată de Eugen Iancu, tatăl lui Alex Iancu, una din victimele incendiului din Colectiv.

„De tragedia din Colectiv v-ati folosit toți, din toate partidele. Stiți ce nu ați făcut nici unii? Nu ați adus un omagiu, o alinare familiilor celor decedați, o schimbare in comportament, o modificare de lege, o garanție în plus că viața noastră contează. Știți ce nu a-ți făcut nici unii? Nu v-ați arătat interesul față de mersul anchetelor, față de incapacitatea justiției din România de a afla cauzele și vinovații. Și știți de ce? Pentru că toți proveniți din aceleași structuri, pentru că toți aveți același scop; puterea, banul. Pentru că in toată agitația asta, nu viața noastră, a cetățenilor, contează, ci doar bunăstarea voastră, a lichelelor care distrugeti tot pentru bătălia voastră. A voastră, niciodată a noastră. Să te trezești introducând in cocina voastră de animale politice impuțite, tragedia noastră, viețile distruse a unor tineri nevinovați, doar pentru că tu crezi că ești peste tot și în orice moment, in mahalaua din care îți tragi seva , este garanția faptului că suntem o țară fără șanse, o țară fără viitor”, a scris Eugen Iancu, pe Facebook.