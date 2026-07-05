„Justiția nu își măsoară succesul doar prin volumul de activitate, ci mai ales prin capacitatea de a oferi fiecărui cetățean o soluție legală, echitabilă și motivată. Adevărata măsură a unei justiții democratice este capacitatea sa de a rămâne independentă, imparțială și fidelă legii chiar și în cele mai dificile momente. O justiție puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere”, a scris ea pe Facebook.

Lia Savonea a adăugat că o justiție democratică trebuie să rămână independentă, imparțială și fidelă legii, chiar și în cele mai dificile momente. În opinia sa, o justiție puternică este cea care inspiră încredere, nu teamă, avertizând că statul de drept poate fi vulnerabilizat atât de corupție, cât și de combaterea acesteia prin mijloace care afectează garanțiile fundamentale ale procesului echitabil.

Lia Savonea a evidențiat și necesitatea apărării independenței reale a judecătorului, afirmând că niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere din afara sălii de judecată.

„Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligația de a apăra independența reală a judecătorului. Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată. Libertatea interioară a judecătorului reprezintă una dintre cele mai importante garanții ale libertății cetățeanului, deoarece independența judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în fața instanței”, a punctat ea.

În încheiere, președinta Înaltei Curți a afirmat că în centrul actului de justiție se află cetățeanul, iar toate garanțiile constituționale și regulile procesuale există pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale.

„Mai presus de orice însă, trebuie să nu uităm niciodată că în centrul actului de justiție nu se află instituțiile, statisticile, carierele sau disputele dintre autorități. În centrul justiției se află cetățeanul. Toate garanțiile constituționale, toate regulile procesuale și toate exigențele privind independența magistratului există pentru protejarea persoanei și a drepturilor sale fundamentale. Justiția există pentru cetățean, iar legitimitatea sa derivă din capacitatea de a-i apăra libertatea, demnitatea și drepturile”, a conchis Savonea.

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