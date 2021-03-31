„Noi nu avem astfel de responsabilități pe vaccinare. Totul se face conform strategiei de vaccinare”, a precizat pentru Libertatea purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General de Imigrări (IGI), principala instituție care se ocupă de cei 120.000 de cetățeni străini cu rezidență legală în România, dintre care 68.000 din afara UE.
Celor 68.000, printre care se numără mulți muncitori străini racolați în ultimii ani din țări asiatice, în special Vietnam, Nepal și Sri Lanka, nu le-a comunicat nicio autoritate în engleză ori o limbă pe care o înțeleg că au dreptul să se vaccineze în țara noastră și cum se pot înscrie direct în platforma CNCAV. Asta pentru că IGI nu are nicio responsabilitate de a comunica pe probleme de vaccinare, iar CNCAV a organizat campanii de comunicare în limbile minorităților naționale, dar nu și-n engleză, limba pe care muncitorii străini trebuie să o cunoască pentru a putea lucra în România.
Liber la programare în platformă din 10 aprilie direct cu pașaportul
Ieri, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat într-o conferință de presă că cetățenii străini cu drept de ședere în România, care nu dețin un CNP emis de statul român, vor putea să se programeze direct în platformă începând cu 10 aprilie.
„Pentru aceştia va fi alocat un identificator unic, corelat cu documentele de identificare ale cetăţeanului străin, cu număr, serie de paşaport, de pildă. Data la care se va implementa, foarte probabil, această funcţionalitate va fi 10 aprilie”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, conform Agerpres.
În acest moment, cei care nu au încă un permis eliberat se pot înscrie doar la call center. Problema adevărată este că zeci de mii de muncitori nu cunosc nici măcar engleza, ziarul a decis să traducă un ghid al campaniei de vaccinare în patru limbi vorbite în comunitatea de muncitori străini: vietnameză, nepaleză, singaleză și tamil.
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Làm sao để được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 khi bạn là người lao động nước ngoài tại Rumani?
Nếu bạn là người nước ngoài đang làm việc hợp pháp tại Rumani, bạn có quyền được tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021, tất cả mọi người dân đều có thể đặt lịch hẹn để được tiêm phòng một trong ba loại vắc-xin đang hiện hành như sau: Pfizer-BioNTech, Moderna hoặc AstraZeneca.
Trong trường hợp bạn có thẻ xanh (không quan trọng thẻ tạm thời hay vĩnh viễn, tiếng ru là „permis de sedere”), bạn có thể đặt lịch hẹn trực tiếp trên trang web tiêm phòng ở đây. Chỉ cần ấn chọn “Creează un cont nou” để đăng ký tạo một tài khoản mới. Bạn cần điền email, số điện thoại Rumani đang xài, số sê-ri (gồm mã RO và 7 số được in góc đầu thẻ) số thẻ xanh (gồm 13 số, được ghi ở cuối thẻ), và địa chỉ cư trú được in trên thẻ. Sau đó, bạn có thể lựa chọn cơ sở y tế mà bạn muốn được tiêm phòng.
Ở thời điểm đăng ký xong, bạn sẽ có tên trên danh sách chờ. Những ngày sau đó bạn sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn điện thoại thời gian bạn được tiêm phòng mũi một và mũi hai tại cơ sở y tế bạn đã đăng ký trên web trước đó.
Nếu như bạn đang trong quá trình chờ thẻ từ Văn phòng Di trú của Ru, bạn có thể gọi tới số 021.414.44.25 để đặt lịch tiêm phòng. Tuy nhiên nhân viên tại đây chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Rumani, vì thế hãy hỏi nhờ một ai đó giúp đỡ nếu như bạn không nói được hai thứ tiếng này. Sau khi đã đặt lịch, bạn phải tự ghi nhớ ngày hẹn và phải chứng mình giấy tờ cư trú của mình tại Rumani.
Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ và thành công!
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कोभिड शट भ्याक्सिन कसरी पाउने यदि तपाईं रोमानियामा विदेशी कामदार हुनुहुन्छ भने।
यदि तपाइँ रोमानियामा कानूनी फारमहरूसँग काम गर्दै आएका विदेशी हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई कोभिड को खोप लगाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। मार्च १ 15 देखि, सामान्य जनसंख्या मा अहिले उपलब्ध तीन शट मध्ये एक प्राप्त गर्न एक भेट प्राप्त गर्न सक्दछ।
यदि तपाईंसँग निवास निलो कार्ड छ (यो अस्थायी वा स्थायी हो के फरक पर्दैन) तब तपाईं सिधै अनलाइन खोप प्लेटफर्ममा अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं यहाँ पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले भर्खरै „Creează un cont nou” थिच्नु पर्छ। तपाईंलाई एक ईमेल ठेगाना र एक फोन नम्बर चाहिन्छ, अधिमानतः रोमानियाई। र जब तपाईलाई CNP (व्यक्तिगत पहिचान नम्बर) प्रदान गर्न सोधिन्छ, तपाईं १ 13 नम्बर कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको निवास निलो कार्डको तल मुद्रित हुन्छ। त्यस पछि तपाईले आफ्नो कोभिड शट प्राप्त गर्न चाहानु भएको स्थान मात्र छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
अहिले, तपाइँ केवल प्रतीक्षा सूचीमा तपाइँको नाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो मितिमा, तपाईंलाई एसएमएस वा ईमेल मार्फत घोषणा गरिने छ, जब तपाईं पहिलो र दोस्रो खुराक अनलाइन खोप प्लेटफर्ममा पहिले नै चयन गरिएको स्थानमा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यदि तपाईं अझै पनि आप्रवासन कार्यालयबाट तपाईंको निवास कार्डको लागि पर्खँदै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईं 021.414.44.25 कल गरेर भेट्न सक्नुहुन्छ। तर, यस कल सेन्टरमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू रोमानियाई र अंग्रेजी मात्र बोल्न सक्छन्। त्यसैले एक सहकर्मीको मद्दतको लागि सोध्नुहोस् यदि तपाईं यी दुई भाषाहरू बोल्नुहुन्न। एक भेट पछि, तपाइँले यो याद राख्नुपर्दछ कि खोप दिने दिनमा तपाइँले रोमानियामा आफ्नो निवासको प्रमाण दिन आवश्यक छ।
தமிழ் பதிப்பிற்கு கீழே உருட்டவும்.
ඔබ රුමේනියාවේ විදේශීය සේවකයෙකු නම් කොරෝනා වයිරස් එන්නත ලබා ගන්නේ කෙසේද.
ඔබ රුමේනියාවේ නීතිමය ආකෘති සමඟ වැඩ කරන විදේශිකයෙකු නම්, ඔබට COVID-19 සඳහා එන්නත ලබා ගැනීමේ හැකියාවද ඇත. මාර්තු 15 වන දින සිට සාමාන්ය ජනතාවට යුරෝපා සංගමයේ දැනට ලබා ගත හැකි එන්නත් තුනෙන් එකක් ලබා ගත හැකිය: ‘ෆයිසර්-බයෝ එන්ටෙක්, ‘මෝඩර්නා හෝ ‘ඇස්ට්රාසෙනෙකා.
ඔබට රොමේනියානු හැඳුනුම්පතක් තිබේ නම් (එය ස්ථිර හෝ තාවකාලිකත්වය වැදගත් නැත) එවිට ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා එන්නත ලබා ගත හැකිය, ඔබට වේලාවක් වෙන්කරවා ගත හැකිය, ඔබට මෙතැනට පිවිසිය හැකිය. ඔබට අවශ්ය වන්නේ “Creează un cont nou” ය. ඔබට email ලිපිනයක් සහ දුරකථන අංකයක් අවශ්ය වනු ඇත, වඩාත් සුදුසු රුමේනියානුය. ඔබෙන් සී එන් පී(පුද්ගලික හැඳුනුම්පත් අංකය) ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින විට, ඔබට ඔබගේ රොමේනියානු හැඳුනුම්පතේ පහළින් මුද්රණය කර ඇති අංක දහතුන භාවිතා කළ හැකිය.
ඊට පසු ඔබට ඔබේ COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීමට අවශ්ය ස්ථානය තෝරා ගත හැකිය. මේ මොහොතේ දී, ඔබට ඔබගේ නම ඇතුලත්කර හැක්කේ පොරොත්තු ලේඛනයක පමණි. පසු දිනකදී, ඔබට දැනටමත් තෝරාගත් ස්ථානයක පළමු හා දෙවන එන්නත් ලැබෙන්නේ කවදාද යන්න SMS හෝ email පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත. ඔබ තවමත් ආගමන විගමන කාර්යාලයෙන් ඔබගේ රුමේනියාවේ හැඳුනුම්පත බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී නම්, ඔබට හමුවීමක් සඳහා මෙම අංකයට ඇමතිය හැකිය 021.414.44.25. එහෙත්, මෙම ඇමතුම් මධ්යස්ථානයේ සේවය කරන පුද්ගලයින්ට කතා කළ හැක්කේ රුමේනියානු සහ ඉංග්රීසි පමණි. එබැවින් ඔබ මෙම භාෂා දෙක කතා නොකරන්නේ නම් සගයකුගේ උදව් ඉල්ලන්න.
හමුවීමක් සිදු කිරීමෙන් පසු, එන්නත ලබා දුන් දිනයේදී ඔබ රුමේනියාවේ පදිංචිව සිටි බවට සාක්ෂි සැපයිය යුතු බව මතක තබා ගත යුතුය.
ருமேனியாவில் ஒரு வெளிநாட்டு தொழிலாளி என்றால் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி பெறுவது எப்படி
நீங்கள் ருமேனியாவில் சட்ட படிவங்களுடன் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர் என்றால், COVID-19 க்கு தடுப்பூசி போடுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. மார்ச் 15 ஆம் தேதி முதல், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இப்போது கிடைக்கும் மூன்று தடுப்பூசிகளில் ஒன்றைப் பெறுவதற்கு பொது மக்கள் சந்திப்பைப் பெறலாம்: ஃபைசர்-பயோஎன்டெக், மாடர்னா அல்லது அஸ்ட்ராஜெனெகா.
உங்களிடம் ருமேனிய அடையாள அட்டை இருந்தால் (அது தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ இருந்தாலும் பரவாயில்லை) பின்னர் ஆன்லைன் தடுப்பூசி தளத்திற்கு நேரடியாக ஒரு சந்திப்பை நீங்கள் செய்யலாம், நீங்கள் இங்கே அணுகலாம். நீங்கள் “Creează un cont nou” ஐ அழுத்த வேண்டும். உங்களுக்கு ஒரு EMail முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண் தேவைப்படும், முன்னுரிமை ஒரு ருமேனிய. CNP (தனிப்பட்ட அடையாள எண்) வழங்கும்படி உங்களிடம் கேட்கப்படும் போது, உங்கள் குடியிருப்பு அட்டையின் அடிப்பகுதியில் அச்சிடப்பட்ட 13 இலக்கக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும். அதன் பிறகு நீங்கள் உங்கள் COVID-19 ஷாட்டைப் பெற விரும்பும் இடத்தில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
இப்போது, உங்கள் பெயரை காத்திருப்பு பட்டியலில் மட்டுமே பெற முடியும். பின்னர் ஒரு தேதியில், நீங்கள் ஆன்லைன் தடுப்பூசி மேடையில் ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடத்தில் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தடுப்பூசி பெறும்போது, SMS அல்லது EMail வழியாக அறிவிக்கப்படுவீர்கள்.
குடிவரவு அலுவலகத்திலிருந்து உங்கள் குடியிருப்பு அட்டைக்காக நீங்கள் இன்னும் காத்திருந்தால், 021.414.44.25 ஐ அழைப்பதன் மூலம் சந்திப்பை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால், இந்த கால் சென்டரில் பணிபுரியும் நபர்கள் ருமேனிய மற்றும் ஆங்கிலம் மட்டுமே பேச முடியும். எனவே இந்த இரண்டு மொழிகளையும் நீங்கள் பேசவில்லை என்றால் சக ஊழியரின் உதவியைக் கேளுங்கள். ஒரு சந்திப்பைச் செய்தபின், தடுப்பூசி போட்ட நாளில், ருமேனியாவில் நீங்கள் வசித்ததற்கான ஆதாரத்தை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.