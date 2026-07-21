Ce subiecte scrise de Libertatea.ro au generat cele mai multe preluări

Audiența și interesul colegilor din mass-media au fost stimulate în special de articolele utilitare și de investigație orientate către infrastructura rutieră și legislația adresată șoferilor.

Printre cele mai vizibile teme preluat de alte redacții s-au numărat explicațiile detaliate privind noile reguli de circulație și sancțiunile rutiere, evoluția proiectelor majore de infrastructură și funcționarea sistemului e-SIGUR — rețeaua națională de camere și radare performante destinate monitorizării vitezei și prevenirii accidentelor.

Libertatea s-a clasat pe primul loc în topul celor mai citate surse din presa scrisă, în iunie 2026. Sursa: MediaTRUST.

De asemenea, un impact mediatic deosebit l-a avut materialul dedicat includerii Transfăgărășanului pe locul patru în clasamentul internațional al celor mai spectaculoase trasee pentru vehicule electrice, un subiect care a combinat interesul pentru turismul auto autohton cu tendințele globale din zona mobilității verzi.

Podiumul presei scrise și al clasamentului general în iunie 2026

Efortul redacțional a plasat Libertatea.ro pe primul loc în categoria sa, fiind urmată îndeaproape în topul presei scrise de cotidianul Adevărul, cu 908 citări, și de Fanatik, cu 628 de preluări. Top cinci al publicațiilor este completat de Ziarul Financiar (485 de citări) și Click (301 citări).

Libertatea s-a clasat pe locul al treilea în topul general al celor mai citate surse media în iunie 2026. Sursa: MediaTRUST.

În clasamentul general, care include toate tipurile de media din România, Libertatea.ro ocupă locul al treilea, fiind devansată doar de două posturi de televiziune de știri: Digi 24 (1.677 citări) și Antena 3 CNN (1.241 mențiuni).

Ierarhia primelor zece redacții din țară reflectă o competiție strânsă între jurnalele TV și platformele de știri, fiind completată de Adevărul, profit.ro (658 citări), Fanatik, stiripesurse.ro (607 citări), TVR (562 citări), hotnews.ro (497 citări) și Ziarul Financiar.

Cum s-a împărțit atenția presei în luna iunie 2026

Analiza mediaTRUST a fost efectuată pe baza unui volum de peste 40.000 de materiale difuzate în perioada 1 – 30 iunie 2026, din care au fost validate 15.581 de citări efective între redacții.

Posturile de televiziune au rămas cea mai citată sursă de informații la nivel general, generând 36% din totalul preluărilor, fiind urmate la o diferență minimă de site-urile web, cu 35%. Presa scrisă își menține un rol esențial în furnizarea de subiecte exclusive și de impact, deținând o pondere de 25% din totalul citărilor, în timp ce posturile de radio au contribuit cu 4%.

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