Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au călătorit împreună cu trenul, în timp ce Donald Tusk a venit separat. Discuțiile s-au desfășurat în centrul capitalei ucrainene.

Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de externe, a anunțat pe platforma X: „Toţi cei cinci lideri au avut o convorbire fructuoasă cu preşedintele Statelor Unite, axată pe eforturile de pace”.

El a adăugat că Ucraina și aliații săi sunt pregătiți pentru o încetare a focului de 30 de zile începând de luni.

Sîbiha a declarat: „Dacă Rusia este de acord şi se asigură o monitorizare eficientă, o încetare a focului durabilă şi măsuri de consolidare a încrederii, se poate deschide calea către negocieri de pace”.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025

Apelul telefonic cu Donald Trump ar fi fost neplanificat și a durat aproximativ 20 de minute.

Vizita liderilor europeni vine la o zi după parada militară din Piața Roșie organizată de Vladimir Putin.

Coincide și cu avertismentul Ambasadei SUA la Kiev privind un posibil atac aerian iminent asupra Ucrainei.

Recomandări Câți bani a dat Gigi Becali în 2024 la AUR. Lista celor care au împrumutat partidul, iar apoi au devenit parlamentari

Într-o declarație comună, cei patru lideri europeni au afirmat: „Noi, liderii Franţei, Germaniei, Poloniei şi Regatului Unit, ne vom afla la Kiev în semn de solidaritate cu Ucraina împotriva invaziei barbare şi ilegale la scară largă a Rusiei”.

La o conferința de presă ulterioară, se așteaptă ca liderii să reitereze apelul pentru o încetare a focului de 30 de zile.

Administrația Trump consideră acest pas ca fiind esențial pentru un acord de pace durabil.

Ucraina s-a declarat pregătită să implementeze planul, însă Rusia a refuzat până acum.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Arde un mall din Arad, aflat în renovare. A fost transmis mesaj Ro-alert

Urmărește-ne pe Google News