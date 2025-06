Cazul fostului ministru de externe Lazăr Comănescu, care a avut o întâlnire oficială controversată cu șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, ridică întrebări asupra poziționării unor foști demnitari de stat, dar și a unor personaje influente, conectate direct sau indirect la instituții ale statului român, față de interesele de securitate ale României.

Dacă Lazăr Comănescu s-a întâlnit cu Serghei Lavrov sub „protecția” de secretar general al Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) – nu de reprezentant al României – și și-a justificat gestul prin „recurgerea la dialog”, mai ales „în situații de dușmănie extremă”, pentru a „preveni sau, după caz, stopa uciderea reciprocă”, Marele Comandor și Marele Maestru al MLNR 1880 nu are nicio reținere în a-și afișa simpatiile și a justifica leadership-ul celui care a lansat cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial (1939 – 1945) încoace și a amenințat personal, sau prin acoliți, atât România, cât și Republica Moldova, o victimă sigură a ocupației ruse în cazul capitulării Ucrainei.

Meeting FM Sergey Lavrov of 🇷🇺in St Petersburg ( 20June 2025). Good exchange of views on BSECs role in promoting economic cooperation in the Black Sea region and ways towards enhancing the Organizations contribution to this endeavor. pic.twitter.com/e9D6odXScp