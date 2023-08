Într-o emisiune la care a participat miercuri seară, Dragoș Soare, președintele PNL Ialomița, a declarat că primarul „nu a înțeles nimic din ceea ce i s-a întâmplat” prin modul în care a comunicat și acționat după ce o tânără de 24 de ani a fost nevoită să nască pe trotuarul din fața spitalului din Urziceni după ce nu a fost primită, iar medicii au solicitat o ambulanță pentru a fi dusă la spitalul din Slobozia, la 60 de kilometri.

„În urma analizei ultimelor zile şi a două discuţii pe care le-am avut cu domnul Sava care nu a înţeles nimic din ceea ce i s-a întâmplat, am luat hotărârea pe care am comunicat-o și conducerii centrale de a cere excluderea domniei sale din partid. Nu este o decizie simplă, nu este o decizie neapărat uşor de digerat, pentru că discutăm de un partid politic care are la bază voturile, dar voturile sunt după interesul pe care-l avem pentru comunităţile pe care le conducem”, a explicat liderul liberal.

Primarul Constantin Sava era deja suspendat din PNL din motive pe care liderul liberal le-a descris tot drept probleme de comportament.

„Motivele care au stat la baza suspendării sunt legate tot de comportamentul domniei sale, care nu a înţeles că reprezintă un partid istoric şi că avem nevoie să aibă o conduită mult mai aşezată şi mult mai serioasă. A fost primul semnal pe care i l-am dat şi a fost ferm şi l-am făcut şi public. Am şi făcut afirmaţii prin care am spus că nu este reduta personală a domniei sale nici PNL Urziceni, nici municipiul Urziceni”, a explicat Soare.

Recomandări 10% dintre români au de patru ori mai mulți bani decât cei mai săraci 40% dintre compatrioți. Cum se va reflecta asta în alegerile din 2024

Potrivit acestuia, primarul nu a înțeles motivele suspendării, drept pentru care acum sunt necesare măsuri mai dure.

Primarul din Urziceni, Constantin Sava, care administrează spitalul din oraş, a declarat pentru presă că femeia care a născut pe stradă, după ce nu a fost primită în spitalul din localitate, „are un handicap, e surdomută sau ceva de genul ăsta, dar asta contează mai puţin, sau că e de etnie romă”. Acest lucru i-a atras o anchetă din partea CNCD.

De asemenea, primarul din Urziceni a precizat, pentru Libertatea, că acest caz nu ar mai fi avut loc dacă tânăra s-ar fi prezentat la spital în cursul săptămânii și până în ora 16. „Ca să citez pe cineva clasic în viață, ghinion. Dacă se întâmpla în cursul săptămânii, până la ora 4, era altceva. Atât poate sistemul nostru”, a mai spus primarul, în interviul acordat Libertatea.

Retragerea sprijinului politic acordat de PNL primarului din Urziceni a fost solicitată miercuri și de mai multe de ONG-uri care au reclamat afirmațiile rasiste și discriminatorii pe care acesta le-a făcut la adresa romilor.

