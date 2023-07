Primarul din Urziceni, după ce o femeie a născut în fața spitalului din oraș: „Ghinion. Dacă se întâmpla în cursul săptămânii, până la ora 4, era altceva”

La câteva ore după ce o femeie de 24 de ani a născut în fața Spitalului Municipal din Urziceni, pe trotuar, edilul din oraș a răspuns întrebărilor Libertatea.

Ministerul Sănătății a numit situația „inacceptabilă” și a insistat, încă din startul unui comunicat, că spitalul ține de Primăria Urziceni.

În dialogul cu Libertatea, Sava acuză că medicii nu vin la Urziceni, ci preferă Bucureștiul, că femeia trebuia supravegheată și internată înainte să nască și că, deși spune că nu face „separare între romi și români”, sugerează că medicii nu vin să se angajeze în spital, preferând Bucureștiul, și din cauza problemelor pe care le creează cei din localitatea de origine a femeii.

Femeia care a născut pe trotuar este din Bărbulești, unde, potrivit ultimului recensământ, aproape 80% din populație este romă. De asemenea, tânăra este și surdo-mută, au spus autoritățile.

În același timp, Sava acuză că primăriile unor orașe mici primesc în administrare spitale care deservesc alte zeci de comune și că Ministerul Sănătății „doar controlează”.

Spitalului Municipal din Urziceni. Foto: Facebook

– Domnule primar, ce măsuri vor fi luate după cazul femeii care a născut în fața spitalului?

– Acum este o comisie care anchetează cazul. E de la DSP (Direcția de Sănătate Publică). În urma acestui control, vedem cine și de ce se face vinovat.

– De când este această problemă cu ginecologul la Urziceni? Pe site apare că există cabinetul.

– E de mai bine de jumătate de an de când nu mai avem secție de ginecologie. Nu mai avem doctori. Deși le asigurăm transport, le plătim benzină, dacă stăm aici le plătim chirie, salariile sunt atractive… Vin, stau o săptămână, două, trei, și îi furați dumneavoastră la București! Nu putem să îi ținem. E locul mai cald la București. Mai bănos…

– Cam cât ar fi un salariu la dumneavoastră, la Urziceni? Pe lună…

– Eu știu? Ceva pe la 20.000 lei, 3.500 – 4.000 euro. Salariile sunt atractive, doar că la București sunt mai mari. Nu putem face față Bucureștiului. Gândiți-vă că noi avem în jur și București, și Ploiești, și Slobozia la 40 de minute. Noi îi aducem pe cei care n-au loc. Ce să facem? Am ajuns să plătim firme private, câte 50 milioane (n.r. 5.000 lei), pentru aducerea unui medic. Sunt firme de recrutare. Asta este situația. Avem proiecte, ambulatoriu, spitalul este exemplu. Comisia de acreditare a plecat acum două săptămâni.

– Și care au fost concluziile?

– Mai rar… Ne-a zis domnul doctor de la Oradea, vă dați seama, că nu știm ce e prin țară. Ce naiba… Țevi ruginite, am văzut ce este prin alte părți.

„Noi trăim în junglă aici, de asta ne și pleacă oamenii”

– Comunicatul Ministerului Sănătății începe cu informația că spitalul e în subordinea primăriei. Ei cataloghează situația drept inacceptabilă.

– Haideți să facem o analiză succintă. Eu nu fac separare între romi și români. Pacienta era surdo-mută și e dintr-o comunitate de romi. Nu are importanță. Orice cetățean al României are dreptul să fie înscris la medicul de familie. Cu atât mai mult femeile și mamele însărcinate. Ele trebuie supravegheate și apoi, cu o săptămână înainte, internate pentru naștere. Ce fac medicii de familie? Încasează sute de milioane, îi ținem în policlinică cu un euro metru pătrat pe an chirie și la ora 3 pleacă acasă. Nu vreau să mai vorbesc că…

– Femeia avea medic de femeie?

– Ce să aibă, domnule, Bărbuleștiul are 9.000 locuitori, când vine unul să se interneze vin 300 inși, dereglează tot orașul. Intră peste doctori, intră în sala de operație, intră peste oameni la baie, își fac baie acolo. Asta nu spune nimeni. Și nimeni nu are grijă. Dacă chemăm organele să facă ordine, nu pot aia, nu-mi dă voie legea aia… Noi trăim în junglă aici, de asta ne și pleacă oamenii. Toată lumea vede din tribună. Dar să joace și meciul. Nu din tribună. Dar bine că s-a terminat cu bine, că a născut, e sănătoasă… vă dați seama dacă îi primeau și se întâmpla ceva, cineva murea, nu făceau oamenii ăia pușcărie pentru că au intervenit deși n-aveau specialitate?

– Și dacă se întâmpla în fața spitalului?

– Hai să vedem la rădăcină. Nouă ni s-au pasat și școlile, și grădinițele, și liceele, și apă canal, și spitalele… Până unde? Ministerul Învățământului? Al Sănătății? Ce fac? Vin să ne controleze? Mulțumim frumos, și noi știm să controlăm. Poate mai bine. Dar asta este.

Orașul nostru are 17.000 locuitori. Acest spital deservește o treime din populația județului Ialomița, aproximativ 300.000 locuitori. Noi plătim taxe și impozite în Urziceni și finanțăm spitalul, iar 25 de localități de lângă Urziceni vin să se trateze la noi. Are vreo datorie cetățeanul din Urziceni să susțină spitalul și nu și ceilalți din celelalte comune?

„Uitați unde ajungem. Nimeni nu vrea. Am țipat ani de zile, degeaba. Mergem așa mai departe.” Constantin Sava, primar Urziceni:

– Credeți că după ce s-a întâmplat veți atrage un ginecolog sau va fi un efect invers?

– Trebuie să terminăm ambulatoriul până pe 31 decembrie. Atunci am convingerea că vom reuși să aducem medici. Îmi pare rău că s-a întâmplat, dar, ca să citez pe cineva clasic în viață, ghinion. Dacă se întâmpla în cursul săptămânii, până la ora 4, era altceva. Atât poate sistemul nostru.

Foto: infoialomita.ro

