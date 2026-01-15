„Spera să vină în Australia într-o zi”

Negin Ghadimi a vrut să-și facă vocea auzită, în semn de protest alături de iranieni, dar a murit în brațele tatălui ei, relatează ABC.News.

Ca mulți alți iranieni refugiați în Australia, Morteza Khandani așteaptă cu disperare orice veste despre familia sa din Iran. Acum două zile i s-a confirmat ce e mai rău. Nepoata sa, Negin Ghadimi, fusese ucisă în protestele antiguvernamentale.

Negin Ghadimi, 28, was shot by live ammunition during protests and died in her fathers arms moments later in Shahsavar, northern Iran.

„Suntem devastați!”, a declarat domnul Khandani la ora 07:30 de acasă, din Brisbane. „Spera să vină în Australia într-o zi”, a spus el cu lacrimi în ochi.

Glonțul i-a pătruns în stomac

Vinerea trecută, în Tonekabon, cunoscut și sub numele de Shahsavar, la 250 de kilometri nord de Teheran, Negin s-a alăturat demonstranților de pe străzi. Negin, inginer bioelectrician, avea 28 de ani.

„Au aruncat gaze lacrimogene”, a spus Khandani, care a povestit cum a fost ucisa nepoata sa:

„A fost împușcată cu muniție reală, iar glonțul a intrat în stomac și a ieșit pe partea cealaltă.” Negin a fost dusă de urgență într-o casă din apropiere, dar ciocnirile violente din timpul protestelor au făcut ca aceasta să nu poată fi transportată la spital.

„Timpul în care au trebuit să stea în casa aceea până când s-au oprit focurile de armă a fost prea lung… nu a mai putut rezista. A murit în brațele tatălui ei”, a spus Khandani.

Un atac al SUA împotriva regimului din Iran este așteptat în următoarele 24 de ore

Administrația Trump a decis să lanseze un atac împotriva regimului din Iran pe fondul protestelor din această țară, a declarat un oficial israelian, citat de Reuters sub rezerva anonimatului.

Doi oficiali europeni spun la rândul lor că o intervenție militară americană în Iran pare probabilă, unul dintre ei afirmând că este așteptată în următoarele 24 de ore.

Bilanțul victimelor represiunii regimului împotriva manifestanților se agravează de la o oră la alta, ajungând acum la 3.428 de morți.

Ca semn al pregătirii unei intervenții militare, Pentagonul retrage o parte din personal din bazele sale cheie din Orientul Mijlociu. Este vorba de o măsură de precauţie, după avertismentele cu o ripostă militară formulate de regimul islamic de la Teheran.

Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele şi să preia controlul asupra instituţiilor. „Ajutorul este pe drum”, a dat asigurări el, fără a oferi detalii.

Cine erau Rubina, Akram, Amir și ceilalți tineri masacrați în Iran

ONG-urile depun eforturi uriașe pentru a identifica numeroasele victime ale masacrelor comise de aparatele represive ale Republicii Islamice, iar numărul acestora crește de la o oră la alta. Ei sunt morții iranieni. Bărbați și femei, băieți și fete, uciși de Gărzile Revoluționare ale lui Ali Khamenei. Împușcați în frunte, în spate, în cap, în inimă, relatează Corriere della Sera.

Rubina Aminian, o studentă de 23 de ani din Teheran, care a fost împușcată în cap după ce a participat la protestele împotriva regimului iranian. Tânăra era studentă la fashion la Colegiul Tehnic Vocațional Shariati din Teheran.

„Era o fată puternică, o fată curajoasă, nu cineva pe care să îl poți controla și pentru care să iei decizii”, a declarat unchiul ei. „A luptat pentru lucruri despre care știa că sunt corecte și a luptat din greu.”









