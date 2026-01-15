„Spera să vină în Australia într-o zi”

Negin Ghadimi a vrut să-și facă vocea auzită, în semn de protest alături de iranieni, dar a murit în brațele tatălui ei, relatează ABC.News.

Ca mulți alți iranieni refugiați în Australia, Morteza Khandani așteaptă cu disperare orice veste despre familia sa din Iran. Acum două zile i s-a confirmat ce e mai rău. Nepoata sa, Negin Ghadimi, fusese ucisă în protestele antiguvernamentale.

„Suntem devastați!”, a declarat domnul Khandani la ora 07:30 de acasă, din Brisbane. „Spera să vină în Australia într-o zi”, a spus el cu lacrimi în ochi.

Glonțul i-a pătruns în stomac

Vinerea trecută, în Tonekabon, cunoscut și sub numele de Shahsavar, la 250 de kilometri nord de Teheran, Negin s-a alăturat demonstranților de pe străzi. Negin, inginer bioelectrician, avea 28 de ani.

„Au aruncat gaze lacrimogene”, a spus Khandani, care a povestit cum a fost ucisa nepoata sa:

„A fost împușcată cu muniție reală, iar glonțul a intrat în stomac și a ieșit pe partea cealaltă.” Negin a fost dusă de urgență într-o casă din apropiere, dar ciocnirile violente din timpul protestelor au făcut ca aceasta să nu poată fi transportată la spital.

„Timpul în care au trebuit să stea în casa aceea până când s-au oprit focurile de armă a fost prea lung… nu a mai putut rezista. A murit în brațele tatălui ei”, a spus Khandani.

Un atac al SUA împotriva regimului din Iran este așteptat în următoarele 24 de ore

Administrația Trump a decis să lanseze un atac împotriva regimului din Iran pe fondul protestelor din această țară, a declarat un oficial israelian, citat de Reuters sub rezerva anonimatului.

Doi oficiali europeni spun la rândul lor că o intervenție militară americană în Iran pare probabilă, unul dintre ei afirmând că este așteptată în următoarele 24 de ore.

Bilanțul victimelor represiunii regimului împotriva manifestanților se agravează de la o oră la alta, ajungând acum la 3.428 de morți.

Ca semn al pregătirii unei intervenții militare, Pentagonul retrage o parte din personal din bazele sale cheie din Orientul Mijlociu. Este vorba de o măsură de precauţie, după avertismentele cu o ripostă militară formulate de regimul islamic de la Teheran.

Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele şi să preia controlul asupra instituţiilor. „Ajutorul este pe drum”, a dat asigurări el, fără a oferi detalii.

Cine erau Rubina, Akram, Amir și ceilalți tineri masacrați în Iran

ONG-urile depun eforturi uriașe pentru a identifica numeroasele victime ale masacrelor comise de aparatele represive ale Republicii Islamice, iar numărul acestora crește de la o oră la alta. Ei sunt morții iranieni. Bărbați și femei, băieți și fete, uciși de Gărzile Revoluționare ale lui Ali Khamenei. Împușcați în frunte, în spate, în cap, în inimă, relatează Corriere della Sera.

Rubina Aminian, o studentă de 23 de ani din Teheran, care a fost împușcată în cap după ce a participat la protestele împotriva regimului iranian. Tânăra era studentă la fashion la Colegiul Tehnic Vocațional Shariati din Teheran. 

„Era o fată puternică, o fată curajoasă, nu cineva pe care să îl poți controla și pentru care să iei decizii”, a declarat unchiul ei. „A luptat pentru lucruri despre care știa că sunt corecte și a luptat din greu.”



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Funcția de la mașină care trebuie evitată de șoferi atunci când circulă pe drumuri înghețate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
„Măruță ar trebui să-mi mulțumească în genunchi”, spune Mircea N. Stoian, care îl critică pe fostul prezentator TV și pe colegul lui, Dan Capatos. Ce detalii din culisele televiziunii românești a făcut publice
Unica.ro
„Măruță ar trebui să-mi mulțumească în genunchi”, spune Mircea N. Stoian, care îl critică pe fostul prezentator TV și pe colegul lui, Dan Capatos. Ce detalii din culisele televiziunii românești a făcut publice
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Gigi Becali a dezvăluit ce impozit uriaș plătește la stat în fiecare lună: „Nu mai spun de taxe”
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit ce impozit uriaș plătește la stat în fiecare lună: „Nu mai spun de taxe”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Procesul asasinării lui Ioan Crișan. Fosta amantă a omului de afaceri: „Cred că Laura ar fi putut avea dorința să își omoare tatăl”
Exclusiv
Știri România 16:00
Procesul asasinării lui Ioan Crișan. Fosta amantă a omului de afaceri: „Cred că Laura ar fi putut avea dorința să își omoare tatăl”
Comitetul Guvernului pentru analiza legilor justiției merge înainte: Curtea de Apel a respins contestația unui ONG față de decizia lui Ilie Bolojan
Știri România 15:33
Comitetul Guvernului pentru analiza legilor justiției merge înainte: Curtea de Apel a respins contestația unui ONG față de decizia lui Ilie Bolojan
Parteneri
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Adevarul.ro
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Ce spunea Cătălin Măruță în 2025, când a aniversat la PRO TV 18 ani de „La Măruță”: „Ca și cum ar fi ultimul an”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:49
Ce spunea Cătălin Măruță în 2025, când a aniversat la PRO TV 18 ani de „La Măruță”: „Ca și cum ar fi ultimul an”
Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după ce a suferit un infarct. Cum arată artista acum și care este starea ei. „Știe Domnul ce face”
Stiri Mondene 15:43
Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după ce a suferit un infarct. Cum arată artista acum și care este starea ei. „Știe Domnul ce face”
Parteneri
Happy Channel schimbă jocul în 2026. Un serial NOU cu Halit Ergenç, povești intense care încă fac audiențe uriașe și titluri cult readuse pe micile ecrane
TVMania.ro
Happy Channel schimbă jocul în 2026. Un serial NOU cu Halit Ergenç, povești intense care încă fac audiențe uriașe și titluri cult readuse pe micile ecrane
Localitățile din România care ar putea rămâne fără polițiști locali. Cine le va prelua sarcinile
ObservatorNews.ro
Localitățile din România care ar putea rămâne fără polițiști locali. Cine le va prelua sarcinile
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Adrian Mutu ridică tonul: „Bă, băiatule, tu vii cu Daniel Paraschiv?!”
GSP.ro
Adrian Mutu ridică tonul: „Bă, băiatule, tu vii cu Daniel Paraschiv?!”
Parteneri
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax.ro
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Politică 14 ian.
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
Fanatik.ro
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei