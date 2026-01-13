Au fost identificați 648 de morți

Mahmood Amiry-Moghaddam de la Iran Human Rights, alături de alte ONG-uri, lucrează la identificarea victimelor masacrului iranian.

Până în prezent, au fost identificați 648 de morți. Dar Moghaddam crede că „vor fi mii”. De cinci zile, închiderea internetului și a comunicațiilor a făcut imposibilă înțelegerea situației reale din Iran. Dar câteva nume, câteva povești reușesc să treacă granițele. Cum ar fi cea a Rubinei Aminian, o studentă de 23 de ani din Teheran, care a fost împușcată în cap după ce a participat la protestele împotriva regimului iranian.

Tânăra era studentă la fashion la Colegiul Tehnic Vocațional Shariati din Teheran.

„Era o fată puternică, o fată curajoasă, nu cineva pe care să îl poți controla și pentru care să iei decizii”, a declarat unchiul ei. „A luptat pentru lucruri despre care știa că sunt corecte și a luptat din greu.”

A fost împușcată în ceafă

Într-o țară care și-a construit mașinăria represivă pe drepturi refuzate, Rubina a luptat pașnic împotriva ayatolahilor, nesupunându-se legilor lor nedrepte. Nu purta văl, se îmbrăca la modă, visa la o viață liberă. Au împușcat-o în ceafă, din spate, de la mică distanță: o execuție.

Când părinții ei au călătorit din orașul natal Kermanshah la Teheran pentru a-i identifica trupul, au văzut multe alte persoane tinere ucise în mod similar, a transmis organizația.

Autoritățile iraniene ar fi refuzat inițial să predea trupul lui Aminian familiei sale, apoi au împiedicat înmormântarea sau ceremoniile de doliu în orașul lor natal. Se spune că familia a fost forțată să o îngroape pe drumul dintre Kermanshah și Kamyaran.

Albumul morții

O altă femeie care a fost identificată este Akram Pirgazi. Avea 40 de ani și era mama a două fete. Akram, din Nishapur, a fost ucisă pe 7 ianuarie de forțele Republicii Islamice, împușcată în cap, în timp ce protesta în orașul ei.

Amir Mohammad Koohkan, în vârstă de 26 de ani, era antrenor și arbitru de fotbal. El a fost ucis pe 3 ianuarie în timpul protestelor din Niriz, provincia Fars. A murit pe loc. Gardienii au luat cadavrul de pe stradă, iar familia sa nu reușește să-i recupereze trupul pentru a-l înmormânta.

În albumul morții există și fotografia lui Amirali Heidari, un băiat kurd de 17 ani din Kermanshah. Arată ca un copil. L-au ucis pe 8 ianuarie în districtul Elahiyeh cu un glonț direct în inimă. Pentru a-i preda trupul, autoritățile cer familiei sale un miliard de tomans, echivalentul a peste 800 de euro, o sumă uriașă pentru familiile iraniene.

Ako Mohammadi avea 22 de ani, era kurd și locuia în Qeshm. Și el a fost ucis pe loc, iar familiei sale i s-a cerut, de asemenea, un miliard de tomani pentru a-i ridica cadavrul. El a fost omorât pe 8 ianuarie, zi au murit și alte 15 femei, inclusiv două tinere din provincia Ilam.

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv din structurile de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marţi pentru Reuters un oficial iranian, fiind pentru prima dată când regimul islamic de la Teheran recunoaște numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional din 28 decembrie încoace.

Devenită un simbol al revoltei iraniene, care a început pe 28 decembrie, fotografia a stârnit admirație, dar și îndoieli cu privire la autenticitatea sa. Aceasta prezintă o tânără care arde portretul llui Ali Khamenei pentru a-și aprinde țigara, relatează Liberation.





