Ce este „coșul german”

Potrivit documentului de lucru al SPD, „coșul german” ar urma să fie oferit voluntar de lanțurile de retail și ar include „un coș de alimente de bază accesibile și cu prețuri stabile, produse în Germania, din toate categoriile importante de produse”.

Scopul declarat este „o ușurare rapidă și vizibilă pentru consumatori” și asigurarea unei aprovizionări de bază accesibile pentru toată lumea.

SPD: „Creșterea prețurilor nu este o problemă abstractă”

Vicepreședintele grupului parlamentar SPD, Esra Limbacher, a declarat că prețurile alimentelor au crescut cu aproximativ o treime din 2020.

„Creșterea prețurilor alimentelor nu este o problemă abstractă pentru persoanele cu venituri mici sau medii, ci o povară zilnică”, a spus Limbacher.

El a adăugat că mulți oameni ajung să se întrebe la final de lună „dacă au mai rămas suficienți bani pentru fructe și legume proaspete, unt sau, ocazional, carne sau pește”.

Fermierii resping planul: „preț fix de tip socialist”

Asociația Fermierilor din Germania critică dur inițiativa.

Președintele Joachim Rukwied a declarat: „Prețurile sunt determinate pe piață de cerere și ofertă – nu de un preț fix de tip socialist”.

Acesta a subliniat că scumpirile sunt cauzate în principal de creșterea costurilor.

„Energie, consumabile operaționale, chiar și apă – totul a devenit considerabil mai scump”, la care se adaugă costurile cu forța de muncă și birocrația.

Esra Limbacher susține însă că nu există o contradicție între protejarea consumatorilor și sprijinirea fermierilor: „Fermierii au nevoie de prețuri corecte, nu de cele mai mici”.

În opinia sa, „ambele trebuie garantate politic”, chiar dacă standardele de producție din Germania și UE sunt mai ridicate decât pe piața globală.

Partenerii de coaliție CDU/CSU resping ideea. Ministrul federal al Agriculturii, Alois Rainer, a declarat: „Resping un coș de cumpărături impus de lege”.

Și industria alimentară susține că soluția există deja.

„Un astfel de coș de produse există deja. Se numește magazin discount”, a declarat Christoph Minhoff, directorul BVE.

Nici președintele organizației „Tafel Deutschland”, o rețea națională de peste 970 de bănci de alimente, Andreas Stepphuhn, nu prea apreciază ideea.

„Dacă vrei să schimbi situația socială din această țară, trebuie să schimbi situația veniturilor oamenilor”, a declarat el.

Măsuri împotriva ambalajelor înșelătoare

Planul SPD include și acțiuni mai dure împotriva practicilor de tip shrinkflation.

„Mai puțin musli în ambalaj sau apă cu zahăr în loc de suc duce efectiv la prețuri de bază mai mari”, se arată în document.

SPD vrea etichetare obligatorie și analizează reglementarea acestor practici la nivelul UE, pentru „o protecție durabilă a consumatorilor”.

Consumatorii cer măsuri mai dure

Organizația Foodwatch consideră că propunerea nu merge suficient de departe. Directorul Chris Methmann a spus: „Un coș german sună frumos, dar lipsește un concept solid”.

El cere eliminarea TVA pentru „fructe, legume și leguminoase, astfel încât alimentele sănătoase să devină accesibile”.

Între timp, un sondaj arată că 68% dintre germani resimt puternic scumpirea alimentelor, potrivit DW.

Tocmai de aceea, un supermarket nemțesc interzice accesul unui anumit tip de clienți.

Și economia Germaniei scârțâie: se închid chiar și fabricile de cârnați.

