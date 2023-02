Lino Golden, accident grav în București. A avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce mașina lui s-a ciocnit cu un tramvai

În imaginile postate pe grupul de Facebook Info Trafic București se vede că mașina lui Lino Golden a fost grav avariată. La fața locului au ajuns imediat pompierii SMURD și Salvarea. În urma impactului, cântărețul a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La scurt timp de la accidentul rutier, Lino Golden a postat pe Instagram, la secțiunea Instastory, o imagine cu el. „Sunt ok”, a anunțat cântărețul, care poartă mască, dar și un guler cervical. Artistul nu a făcut mai multe declarații despre starea lui, dar nici despre accidentul rutier în care a fost implicat.

Cine e Lino Golden

Lino Golden e cântăreț și are 25 de ani. În industria muzicală din România, la început, el a devenit cunoscut drept „fiul adoptiv” al lui Alex Velea. Mulți ani tânărul a făcut parte din echipa lui Velea, la Golden Boy Society. După anumite neînțelegeri, Lino s-a despărțit profesional de mentorul lui.

Recomandări Ce scrie în denunțurile care au dus la acuzarea doctoriței din Suceava pentru că lua mită de la bolnavi de cancer: „Mi-am dat cuvântul că voi face un împrumut CAR și îi voi aduce banii”

Invitat în 2020 în cadrul unei emisiuni de la PRO TV, Lino a mărturisit că nu vrea să poarte pică nimănui. „Fiecare și-a văzut de drumul lui, nu mai vorbim, pentru că au fost prea multe lucruri spuse, dar am preferat, cel puțin eu, să fiu matur, chiar dacă am avut o perioadă pe Instagram când am fost prost și am făcut greșeli.

Oricum în România e gândirea asta, că dacă un om te-a ajutat trebuie să îi rămâi sclav toată viața. Eu o să îi iubesc și respect. O să le fiu recunoscător până o să mor”, a spus Lino Golden la PRO TV, în cadrul emisiunii La Măruță.

„Important este că acum ne vedem fiecare de ale noastre, de carierele noastre, de viețile noastre personale. Îi doresc succes în tot și pe plan profesional, și personal.

Nu cred, sincer să fiu, dar nu știm niciodată ce ne rezervă viața în viitor, aș vrea să nu-i port pică absolut nimănui”, a mai spus artistul.

De-a lungul carierei sale, Lino Golden a lansat mai multe melodii, una dintre cele mai cunoscute fiind „Panamera”, care are peste 46 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Foto: Facebook Info Trafic București, Instagram

