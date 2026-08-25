Diferențele de preț dintre magazine pot ajunge și la 40% pentru articole identice sau din aceeași categorie de calitate. Din acest motiv, orientarea către retaileri în funcție de lista specifică de cumpărături este principala metodă prin care părinții pot reduce considerabil nota de plată finală.

Auchan deschide lista cu ghiozdane și rechizite la prețuri mici

Hypermarketul Auchan mizează în 2026 pe o gamă extrem de variată, acoperind de la cele mai simple accesorii până la echipamente complete de artă și scris. Surpriza majoră din oferta retailerului este prețul de pornire pentru un ghiozdan simplu, listat la doar 22,99 lei — cea mai accesibilă variantă identificată în întreaga piață.

La capitolul accesorii mici, Auchan rămâne extrem de competitiv, oferind ascuțitori la 1,59 lei, seturi de 12 carioci la 3,49 lei și pachete de 12 creioane colorate la 3,99 lei. De asemenea, stiloul de 6,99 lei și pachetul masiv de 24 de rezerve la 4,99 lei reprezintă opțiuni avantajoase pentru micii școlari. De cealaltă parte, caietele de bază au prețuri ceva mai ridicate decât la discounteri, unde un caiet dictando A5 cu 48 de file costă 2,39 lei, iar varianta A4 cu 60 de file ajunge la 5,79 lei. Tot la raionul de papetărie găsim blocuri de desen A3 la 4,09 lei, blocuri A4 la 15,89 lei, acuarele cu 16 culori la 5,99 lei, seturi de 15 pensule la 8,99 lei, penare simple la 19,99 lei și etichete școlare la 2,29 lei setul de 32 de bucăți.

Lidl: campionul caietelor ieftine, dar costuri mai mari la ghiozdane și articole de desen

Magazinele Lidl aplică o strategie diferită, reducând prețurile la consumabilele din hârtie. Aici găsim cel mai ieftin caiet A5 cu 48 de file din piață, la doar 1,19 lei bucata. Totodată, blocul de desen A4 cu 16 file are un preț excelent de 2,49 lei, considerabil mai mic decât variantele din alte formate.

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La polul opus, părinții care vor să cumpere totul din Lidl vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru echipamentele mari. Un ghiozdan simplu costă în rețeaua germană 69,99 lei, adică de trei ori mai mult decât la Auchan. De asemenea, seturile de acuarele cu 12 culori la 11,99 lei, pensulele la 13,99 lei, instrumentele de scris la 5,99 lei, cariocile la 8,99 lei, radierele la 8,99 lei (set de 2 bucăți) și penarul extensibil Crelando la 16,99 lei se plasează în zona superioară de preț a analizei noastre.

La Cocoș: strategia achizițiilor în volum scade prețul per bucată

Retailerul de tip hard-discounter La Cocoș se distinge prin sistemul de prețuri regresive, fiind opțiunea ideală pentru familiile cu mai mulți copii sau pentru părinții care cumpără stocuri pentru întregul an școlar. Cu cât cumperi mai multe caiete de același tip, cu atât prețul per unitate scade mai mult.

Un caiet A5 simplu pleacă de la 1,39 lei la o singură bucată, dar scade la 1,29 lei la minimum 3 bucăți și ajunge la egalitate cu oferta Lidl — 1,19 lei — dacă achiziționezi cel puțin 6 bucăți. Aceeași regulă se aplică și la caietele de biologie, unde prețul scade de la 1,59 lei la 1,49 lei (3 bucăți) și la 1,39 lei (6 bucăți). Pentru un model de caiet A4, prețul coboară de la 2,89 lei la 2,69 lei la 6 bucăți, iar la varianta A4 de 60 de file prețul scade de la 5,99 lei la 5,49 lei per bucată la pachet de 6 caiete. În ceea ce privește ghiozdanul, La Cocoș ocupă poziția de mijloc cu un model la 49,99 lei.

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Bilanțul comparativ: unde găsești cele mai mici prețuri pe categorii

Analizând datele culese din teren, concluzia clară este că niciun retailer nu deține monopolul celor mai mici prețuri pe toate raioanele. Pentru caietele A5, Lidl și La Cocoș (la achiziția a minimum 6 bucăți) oferă cel mai scăzut prag de 1,19 lei, urmate de Kaufland cu 1,99 lei și Auchan cu 2,39 lei. La caietele formate mari A4 de 60 de file, Kaufland oferă cea mai ieftină variantă de bază la 4,99 lei, urmat de La Cocoș cu 5,49 lei la pachet, Auchan cu 5,79 lei și Lidl cu 5,99 lei.

La categoria ghiozdane, Auchan conduce detașat topul accesibilității financiare cu modelul de 22,99 lei, urmat de La Cocoș la 49,99 lei, Lidl la 69,99 lei și Kaufland la 219 lei pentru variantele premium. În privința ustensilelor de scris și desen, Auchan oferă cele mai mici prețuri la carioci (3,49 lei), creioane colorate (3,99 lei) și blocuri de desen mari A3 (4,09 lei).

Merită să faci cumpărăturile din mai multe magazine?

Răspunsul depinde direct de volumul de rechizite necesar și de timpul pe care îl ai la dispoziție. Pentru un singur copil care are nevoie doar de câteva caiete și accesorii de bază, drumul între mai multe magazine va consuma mai mult combustibil sau timp decât economia realizată la bonul final.

În schimb, pentru familiile cu 2-3 copii de vârstă școlară, combinarea achizițiilor devine extrem de profitabilă. Cumpărarea caietelor la pachet din La Cocoș sau Lidl, combinată cu achiziția ghiozdanului și a accesoriilor de desen din Auchan, poate aduce o economie totală de peste 150-200 de lei la nivelul întregului coș de cumpărături.

Prețurile prezentate reflectă ofertele existente la raft la momentul analizei și pot suferi modificări în funcție de stocuri, locație și campaniile promoționale de moment. De asemenea, produsele comparate diferă prin marcă, materiale și specificații tehnice.

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