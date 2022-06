LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 113 | Atacurile rușilor, concentrate pe orașele Severodonețk și Bahmut

Negociatorul-șef al Ucrainei în tratativele de pace cu Rusia, Mihailo Podoliak a respins cele mai recente comentarii ale Moscovei, cu privire la faptul că este dispusă să continue negocierile, ca fiind „o încercare de a înșela lumea”, relatează The Guardian.

Rusia, a afirmat Podoliak într-o postare online, a vrut să dea impresia că este gata să discute în timp ce plănuiește să înjunghie Ucraina în spate.

Kievul va reveni cu siguranță la negocieri, dar numai la momentul potrivit, a adăugat el.

Într-o altă postare pe Twitter, Podoliak a adăugat joi: „Clasicul «stil rusesc»: distrugerea orașelor, organizarea de execuții publice, pregătirea unei anexări, dar pretinzând în continuare că negociază”.

Classic “Russian style”: destroying cities, arranging public executions, preparing an annexation, but still pretending to negotiate. If #Patrushev wants a dialogue, the words should be backed up by actions: a ceasefire, troops withdrawal, closure of the “?? peace” project in ??