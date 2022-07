Specialiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) sugerează, într-un nou raport despre situația din Ucraina, că trupele ruse pregătesc un atac asupra orașelor Bakhmut și Seversk, dar după luptele pentru Lisichansk, este puțin probabil ca acestea să fie unul de succes, relatează publicația Ukrainska Pravda.

”Forțele ruse vor continua probabil eforturile de a se deplasa la vest de autostrada T1302 Bakhmut-Lisichansk pentru a se îndrepta în cele din urmă pe Bakhmut și Seversk, deși capacitatea lor de a face acest lucru cu succes în urma pierderilor suferite în timpul încercărilor de a cuceri Lisichansk este discutabilă”, se menționează în raportul think thank-ului american.

De asemenea, potrivit datelor analizate de institut, Forțele Armate ale Ucrainei atacă din ce în ce mai mult infrastructura militară rusă, adânc în teritoriile ocupate, cu sistemele HIMARS (sistem de rachete de artilerie de mare mobilitate – n.r.), furnizate de SUA.

Trupele Kievului au atacat depozitele de muniții rusești din Dubrovny, regiunea Harkov (lângă linia frontului) pe 4 iulie și Snijne, regiunea Donețk (la aproximativ 75 km de linia frontului) în noaptea de 3 spre 4 iulie, după ce au lovit unul dintre cele patru depozite de muniții rusești la Melitopol, pe 3 iulie.

