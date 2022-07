Liderul cecen Ramzan Kadîrov a postat luni, pe contul său de Telegram, un videoclip parodie în care prezintă o sosie a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski care anunță pedarea Ucrainei către Rusia, potrivit Afp, citată de News.ro.

Videoclipul de propagandă, cu o durată de un minut și 13 secunde, prezintă un fals Zelenski, interpretat de umoristul Aleksei Stoliarov, stând la masa prezidențială, îmbrăcat în tricoul kaki care îl caracterizează de la începutul războiului, în timp ce Kadîrov ține autoritar mâna în umărul său.

R. Kadyrov: „In connection with the pushback of Ukrainian forces in Lugansk and the complete liberation of the republic from the Bandera invaders, Zelensky signed an act of unconditional surrender.” pic.twitter.com/u4JNIde5tn