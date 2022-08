Vladimir Rogov, un membru al administrației susținute de Rusia din regiunea Zaporojie, a postat pe Telegram imagini în care susține că este o gaură în acoperișul unei clădiri folosite pentru depozitarea combustibilului pentru reactorul instalației.

Imaginile au fost preluate de canalul NEXTA, pe contul de Twitter.

The occupation authorities of #Energodar published a photo from the #Zaporizhzhya NPP, claiming that as a result of the strike of the Armed Forces of #Ukraine, the roof of the special building No. 1, which stores nuclear fuel, was broken. pic.twitter.com/Lz57uWhEpp