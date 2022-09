Cadavre decapitate ale militarilor ucraineni și adolescenți terorizați, prea speriați să iasă din subsolurile lor, asta au lăsat în urmă forțele ruse când trupele ucrainene au recucerit mari porțiuni din regiunea Harkov, spune Lesia Vasilenko, membră a parlamentului ucrainean, scrie Hotnews, care citează The Guardian.

Cel puțin 150.000 de ucraineni au trăit sub ocupația rusă pe aproape întreaga durată a invaziei. Începând cu 6 septembrie, forțele ucrainene au recucerit peste 300 de așezări din regiunea Harkov, recuperând peste 3.800 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de ruşi.

„Eliberarea dezvăluie multe crime. Este ca și cum am fi în pragul a sute, dacă nu mii de Bucha, doar că la o scară mai mică”, a declarat Vasilenko, referindu-se la gropile comune ale civililor și la dovezile de tortură descoperite în Bucha când forțele ucrainene au recucerit regiunea Kievului.

At least 150K Ukrainians liberated in over 300 towns and villages. Almost 4000 sq km of regained land. Brief smiles, strong embraces and so much uncovered pain. What #Russia leaves behind THREAD ?/1