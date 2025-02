Titlurile cele mai căutate

Printre cele mai populare titluri se numără:

Donald Trump. Gândește ca un campion

Donald Trump. Arta negocierii

Donald Trump. Gândește ca un miliardar

Prima carte despre Donald Trump a fost publicată în 1985, cu aproape trei decenii înainte ca acesta să devină președinte al SUA.

În 1987, Trump însuși a debutat ca autor cu Arta negocierii, un volum care a devenit rapid un bestseller în Rusia.

De asemenea, cărțile care analizează politica externă a Statelor Unite au înregistrat o creștere a vânzărilor de 30% în primele două luni ale anului.

Contextul geopolitic

Interesul crescut al cititorilor ruși pentru Trump și politica SUA coincide cu reluarea contactelor diplomatice directe dintre Moscova și Washington, după o pauză de trei ani cauzată de războiul din Ucraina.

La întâlnirea din 18 februarie de la Riad, delegațiile celor două țări au convenit asupra unei normalizări a relațiilor și a respectării reciproce a intereselor geopolitice.

Asta după ce, în prealabil, preşedintele american Donald Trump a anunţat că urmează să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în Arabia Saudită.

Cărțile cele mai vândute în Rusia au legătura cu SUA

Cele mai bine vândute cărți în Rusia în ultimele luni au fost „Marea tablă de șah – Supremația americană și imperativele sale geostrategice” de Zbigniew Brzezinski, „Ordinea mondială” de Henry Kissinger și „Americans and Everyone Else: The Origins and Meaning of US Foreign Policy” de Ivan Kurilla, toate legate de Statele Unite.

Aceste tendințe editoriale reflectă un interes crescut în Rusia pentru înțelegerea strategiei globale a Statelor Unite în contextul geopolitic actual.

