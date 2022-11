Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a anunțat joi că experții ucraineni se află deja în Polonia pentru a investiga locul în care o rachetă a ucis marți două persoane, informează Al Jazeera.

Ucraina și Polonia „vor coopera în mod constructiv și deschis” în ceea ce privește investigația, a precizat Kuleba, într-un mesaj publicat pe Twitter, adăugând că se așteaptă ca anchetatorii să obțină rapid acces la situl din sud-estul Poloniei.

I spoke to @RauZbigniew. Ukraine and Poland will cooperate constructively and openly on the incident caused by Russian missile terror against Ukraine. Our experts are already in Poland. We expect them to swiftly get access to the site in cooperation with Polish law enforcement.