O maternitate dintr-un spital din orașul Herson a fost bombardată de forțele ruse marți seara, a anunțat Kirilo Timoșenko, șef adjunct al biroului prezidențial, citat de The Guardian. Nimeni nu a fost rănit, iar personalul și pacienții au fost mutați într-un adăpost, a adăugat oficialul.

Forțele rusești au intensificat atacurile asupra Herson, forțând sute de civili să fugă din orașul recent eliberat pe fondul bombardamentelor.

Trupele ruse au tras 33 de rachete asupra unor ținte civile într-o serie de bombardamente aeriene și de artilerie în Herson în decurs de 24 de ore, au declarat în această dimineață forțele armate ucrainene.

Giving birth under shelling. #russian terrorists shelled maternity hospital in #Kherson. One of the babies there was born right before the attack. #StandWithUkraine pic.twitter.com/X2AF0re9oA