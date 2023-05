LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 462 | Incendiu la o rafinărie de petrol din Rusia, provocat de un posibil atac cu drone

Șeful diplomației britanice: Ucraina are dreptul să lovească ţinte pe teritoriul rus în scop de autoapărare

Şeful diplomaţiei britanice, James Cleverly, a declarat marţi că Ucraina are dreptul să lovească ţinte pe teritoriul rus în scop de autoapărare, informează dpa.

„Ucraina are dreptul legitim să se apere. Ea are dreptul legitim de a face aceasta în interiorul propriilor sale frontiere, desigur, însă ea are de asemenea dreptul să proiecteze forţe dincolo de frontierele sale pentru a submina capacitatea Rusiei de a proiecta forţe în interiorul Ucrainei”, a spus Cleverly, membru al Partidului Conservator aflat la guvernare în Regatul Unit, în timpul unei conferinţe de presă alături de omologul său estonian Margus Tsahkna, în capitala Estoniei, Tallin.

„Prin urmare, ţintele legitime dincolo de propria sa graniţă sunt parte a autoapărării Ucrainei. Şi noi trebuie să recunoaştem aceasta”, a adăugat James Cleverly.