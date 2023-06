Ucraina a primit ajutor umanitar din partea Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene în urma prăbușirii barajului de la Nova Kahovka, a anunțat vineri Ministerul ucrainean al Afacerilor Interne, potrivit CNN.

UE a precizat că „12 țări europene trimit în Ucraina pompe de apă, cisterne, bărci, generatoare și mai multe ajutoare pentru salvarea de vieți”.

